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鹿港慶端陽5/30登場 接駁車串聯龍舟賽會場鎮區

中央社／ 彰化29日電

彰縣府舉辦「鹿港慶端陽」活動，縣府指出，5月30日至6月1日活動期間，縣道144路段封閉，呼籲遊客從彰化交流道接彰鹿路進入鹿港，也會有接駁車串聯龍舟賽會場與鹿港鎮區。

彰化縣政府5月30日至6月1日，在彰化鹿港鎮舉辦鹿港慶端陽活動，其中在福鹿溪將舉辦龍舟賽，為因應鹿港鎮在端午連假將湧入大量人潮車潮，縣府今天公布端午節連假疏運措施。

縣府發布新聞稿說明，鹿港慶端陽龍舟賽將在福鹿溪登場，南北岸河道的彰144縣道將封閉，請民眾改道；遊客從中山高速公路彰化交流道抵達彰化後，可行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線等道路，銜接縣道144道路進入鹿港鎮，參加鹿港慶端陽活動。

縣府指出，活動也安排免費接駁車串聯龍舟賽會場與鹿港鎮區，行駛時間為中午12時至晚間8時，15至30分鐘1班車，行經鹿港鎮、龍舟賽會場、台灣玻璃館及鹿港天后宮停車場等，歡迎民眾多加利用。

龍舟賽 鹿港天后宮

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