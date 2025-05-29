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東豐快第二標今年底招標 中市府允諾未來接到新社

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市東豐快速道路跨越大甲溪斷橋4月順利合攏，市府5月舉行祈福典禮。圖／台中市政府提供
台中市東豐快速道路跨越大甲溪斷橋4月順利合攏，市府5月舉行祈福典禮。圖／台中市政府提供

東勢豐原生活圈快速道路是台中市山城重要交通建設，分為5個標案，第3、第4標本月銜接上，將斷橋合攏，最困難的第1標工程，也即將進入隧道階段。台中市府表示，第2標工程相對單純，預計今年底上網招標、今年底或明年初動工；全線預計2029年通車，之後也會銜接到新社。

東豐快連接豐原到東勢，全長9.6公里，總工程經費193.7億元，分為5個標案。工程2014年開工，第4、5標跨越大甲溪橋樑與東勢段工程已經完工，第1到3標遇到環評撤銷等阻礙，形成「斷橋」，經過3任市長，2022年復工，今年4月第3標與第4標銜接上，讓斷橋合攏。

台中市議會今天市政總質詢，國民黨籍議員吳振嘉質詢表示，東豐快是山城最重要的建設，很高興第3標、第4標銜接後將斷橋合攏，最困難的第1標也在去年底動工；目前1到5標只有第2標還沒上網招標，市府有沒有打算今年發包？此外東豐快會否延伸到新社？

建設局長陳大田回應，東豐快第2標比較短，並非要件標，基本設計5月20日已獲得行政院公共工程會核定，接下來進入細部設計，預計年底招標，年底或明年初施工；除了第2標，第3標進度順利，預計明年底之前銜接到台3線，可以讓第3標到第5標通車。

陳大田指出，第1標示工程中最困難的部分，將挖掘台中最長的單一長隧道，超過2公里，經過公老坪山下非常險峻，經費超過50億元；第1標工程去年底決標，目前進度順利，預計在下個月或下下月進入隧道階段，全線2029年通車。

台中市長盧秀燕表示，東豐快經歷開工、停工到復工，許多民眾心中有陰影，她有決心一定要做完，立法院副院長江啟臣也爭取中央補助3分之2的經費；市府負擔5、60億元仍相當沉重，為了分攤經費，才把較簡單的第2標放到年底。延伸新社的部分市府也有在籌措預算，做相關計畫。

東豐快連接豐原到東勢，全長9.6公里，總工程經費193.7億元，分為5個標案。圖／台中市政府提供
東豐快連接豐原到東勢，全長9.6公里，總工程經費193.7億元，分為5個標案。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，有決心讓東豐快完工，不過經費龐大，需要分年編列，也會籌措預算延伸到新社。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，有決心讓東豐快完工，不過經費龐大，需要分年編列，也會籌措預算延伸到新社。記者陳敬丰／攝影
台中市議員吳振嘉（中）希望東豐快第2標盡快上網招標，建設局長陳大田表示，今年底上網招標，預計年底或明年初動工。記者陳敬丰／攝影
台中市議員吳振嘉（中）希望東豐快第2標盡快上網招標，建設局長陳大田表示，今年底上網招標，預計年底或明年初動工。記者陳敬丰／攝影

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