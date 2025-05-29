南投偏鄉牙醫荒惡化「牙痛只得忍」 仁愛鄉設新站仍難解醫療斷層

南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，仁愛鄉力行等偏遠部落看牙得開車1.5小時，縣議員林庭秝今天說，縣內牙醫人力持續減少，偏鄉長期無醫可看，衛生局長陳南松證實全縣牙醫人力減少至157人，承諾設點改善。

南投縣偏鄉地區牙醫資源短缺，縣議員林庭秝說，南投全縣牙醫師登記人次僅164人，多集中在市區，山區與原鄉仍無人可醫。衛生局長陳南松進一步更正，目前實際登記僅剩157人，且人力持續萎縮。

林庭秝強調，2023年雖已於仁愛鄉互助村設置牙醫醫療站，但仁愛鄉幅員遼闊，村落間相距甚遠，例如精英、力行、發祥等村落居民，前往就診單程往返就需1至2小時，形同「牙痛也得忍」。她強調，「偏鄉居民不是次等公民，不該因地處偏遠就被醫療體系遺忘。」

她指出，仁愛鄉的牙醫資源與人口需求極不對等，加上偏鄉醫療吸引力不足，導致長期缺乏進駐人力，應積極增設醫療站，並優化設備與人員配置，才能有效提升可近性。

陳南松表示，南投縣牙醫人力不僅偏少且年齡層偏高，一名牙醫服務人口數為全國平均的2倍以上，偏鄉醫療確實面臨巨大挑戰，縣府已向中央爭取經費，預計於仁愛鄉精英村增設牙醫醫療站，作為霧社、互助醫療站的補強。

該站預算約200萬元，地點將選在便於力行與鄰近村落居民前往的交通節點，計畫由台中市牙醫師公會支援人力，預計兩至三個月內籌設完成，力拚今年下半年開診。

不過，林庭秝提醒，設點只是第一步，更需思考長遠配套，包括提供牙醫師進駐偏鄉的津貼補助、推動巡迴牙科醫療車制度等，讓偏鄉民眾不再為看牙而奔波，獲得穩定的牙科照護。