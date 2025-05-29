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鹿港慶端陽看夜間龍舟賽 交管、停車及接駁車資訊看這裡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「鹿港慶端陽」國際龍舟賽5月30日至6月1日在福鹿溪南北岸河道舉行，最大特色是夜間競賽，彰化縣政府除實施交通管制外，並將盤點出3312個停車位，但仍建議民眾利用免費接駁車。資料照片／縣府提供
「鹿港慶端陽」國際龍舟賽5月30日至6月1日在福鹿溪南北岸河道舉行，最大特色是夜間競賽，彰化縣政府除實施交通管制外，並將盤點出3312個停車位，但仍建議民眾利用免費接駁車。資料照片／縣府提供

獲交通部列為全國12大節慶活動之一的「鹿港慶端陽」活動，5月30日至6月1日在福鹿溪南北岸河道舉行國際龍舟賽，彰化縣政府除實施交通管制外，並將盤點提供3312個停車位，但仍建議民眾利用免費接駁車，才能避免塞在車陣，壞了遊興。　

彰化縣政府指出，由於國際龍舟賽在福鹿溪舉行，南北岸道路及縣道144線將封閉，外縣市遊客由國道1號下彰化交流道，往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線，接縣144線道路進入鹿港鎮，參加鹿港慶端陽活動。

鹿港分局表示，縣府安排免費接駁車串聯龍舟會場與鹿港鎮區，讓遊客暢遊鹿港，規劃3個路口疏導改道，分別是縣144北岸與南環路口大車改道行駛南環路、縣144南岸與台17路口車輛改道行駛台17、彰鹿路與中正路口車輛右轉行駛中正路。

縣政府交通處經盤點活動會場周邊的停車位，鹿港鎮區1142個、工業區 2170個，合計3312個，請民眾多利用。

3天活動的每天中午12時到晚間８時的龍舟賽安排免費接駁車，尖峰時段每15分鐘一班車，離峰時段每30分鐘一班車。路線是從鹿港鎮區–龍舟會場–台灣玻璃線，設有彰化縣旅服中心 、文武廟（青雲路） 、龍舟會場（復興南路）、鹿港天后宮停車場及台灣玻璃館共５處站點。

民眾參加鹿港慶端陽活動，也會到鹿港天后宮參拜及逛老街。鹿港警分局提醒用路人，天后宮周邊道路因應人潮彈性管制車輛進入，民眾可多加利用鹿港鎮內停車場停放，或將車輛停於鹿港鎮外圍停車場再騎乘MOOVO（公共自行車）遊玩鹿港鎮。

外縣市遊客由國道1號下彰化交流道，往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線，接縣144線道路進入鹿港鎮參加鹿港慶端陽活動。

「鹿港慶端陽」活動5月30日至6月1日在福鹿溪舉行國際龍舟賽，彰化縣政府針對福鹿溪南北岸河道及周邊道路實施交通管制。圖／縣府提供
「鹿港慶端陽」活動5月30日至6月1日在福鹿溪舉行國際龍舟賽，彰化縣政府針對福鹿溪南北岸河道及周邊道路實施交通管制。圖／縣府提供
「鹿港慶端陽」國際龍舟賽5月30日至6月1日在福鹿溪南北岸河道舉行，彰化縣政府除實施交通管制外，並將盤點出3312個停車位，但仍建議民眾利用免費接駁車。資料照片／縣府提供
「鹿港慶端陽」國際龍舟賽5月30日至6月1日在福鹿溪南北岸河道舉行，彰化縣政府除實施交通管制外，並將盤點出3312個停車位，但仍建議民眾利用免費接駁車。資料照片／縣府提供

龍舟賽 鹿港天后宮

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