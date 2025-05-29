快訊

從第一掉到第三…盧秀燕滿意度下降挨批 嘆優等生考一次99分就被罵

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

聽新聞
0:00 / 0:00

影／端午連假 豐原警提供替代道路交通指引：結合AI科技執法

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
明天是端午連假，國道1號豐原交流道南北雙向將實施匝道儀控管制，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路等路段預期車潮擁擠，警方將採取多功能勤務部署，結合AI科技執法與混和編組等方式靈活疏導車流。圖／警方提供
明天是端午連假，國道1號豐原交流道南北雙向將實施匝道儀控管制，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路等路段預期車潮擁擠，警方將採取多功能勤務部署，結合AI科技執法與混和編組等方式靈活疏導車流。圖／警方提供

端午連假明天起到6月1日共3天，國道1號豐原交流道南北雙向將實施匝道儀控管制，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路等路段預期車潮擁擠，警方將採取多功能勤務部署，結合AI科技執法與混和編組等方式靈活疏導車流。民眾如遇壅塞，建議改道行駛替代路線，避免久候車陣中。

豐原警分局提供替代道路交通指引，豐原市區往豐原交流道，北上：豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道；豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

南下：在豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線；在豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線；豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅區；豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡區。

為強化疏導效果，豐原警方將在中山路、大洲路口等重要路口配置義勇交通警察協助指揮車流，並加強機動巡邏與交通執法。該路口已建置科技執法設備，24小時全天候以人工智慧監看往來車流，如有闖紅燈、跨越雙邊禁止變換車道線及不依標誌、標線及號誌指示行駛違規車輛，將由科技執法設備自動化AI辨識後執行取締。

豐原 科技執法 國道

延伸閱讀

駕駛注意！新莊區壽山路6月起禁行大貨車科技執法

內政部推中正路改名 盧秀燕喊話：饒了人民吧

朱立倫轟中正路改名吃飽沒事幹 高雄、台南改不改？

賴政府強推「中正路」改名 蔣萬安無法苟同轟：只搞政治、不辦正事

相關新聞

盧秀燕滿意度下降挨批 嘆優等生考一次99分就被罵

遠見雜誌日前發布2025年縣市長滿意度調查，台中市長盧秀燕此前蟬聯第一，這次掉到第三，遭綠營批評。有議員今天再提此事，盧...

內政部推中正路改名 盧秀燕喊話：饒了人民吧

內政部推動中正路改名，內政部長劉世芳點名藍營執政的台北、桃園、台中進度緩慢。無黨籍台中市議員林昊佑今在市議會總質詢質疑「...

南投偏鄉牙醫荒惡化「牙痛只得忍」 仁愛鄉設新站仍難解醫療斷層

南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，仁愛鄉力行等偏遠部落看牙得開車1.5小時，縣議員林庭秝今天說，縣內牙醫人力持續減少，偏鄉長期無...

鹿港慶端陽看夜間龍舟賽 交管、停車及接駁車資訊看這裡

獲交通部列為全國12大節慶活動之一的「鹿港慶端陽」活動，5月30日至6月1日在福鹿溪南北岸河道舉行國際龍舟賽，彰化縣政府...

影／端午連假 豐原警提供替代道路交通指引：結合AI科技執法

端午連假明天起到6月1日共3天，國道1號豐原交流道南北雙向將實施匝道儀控管制，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路等...

中火燃煤7天暴增5萬噸 盧秀燕：中央能源政策有問題

5月18日邁入非核家園後，台中火力發電廠幾乎火力全開，中市府昨揭露5月17日到23日數據，中火燃煤29萬公噸，較去年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。