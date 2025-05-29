影／端午連假 豐原警提供替代道路交通指引：結合AI科技執法

端午連假明天起到6月1日共3天，國道1號豐原交流道南北雙向將實施匝道儀控管制，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路等路段預期車潮擁擠，警方將採取多功能勤務部署，結合AI科技執法與混和編組等方式靈活疏導車流。民眾如遇壅塞，建議改道行駛替代路線，避免久候車陣中。

豐原警分局提供替代道路交通指引，豐原市區往豐原交流道，北上：豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道；豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

南下：在豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線；在豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線；豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅區；豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡區。

為強化疏導效果，豐原警方將在中山路、大洲路口等重要路口配置義勇交通警察協助指揮車流，並加強機動巡邏與交通執法。該路口已建置科技執法設備，24小時全天候以人工智慧監看往來車流，如有闖紅燈、跨越雙邊禁止變換車道線及不依標誌、標線及號誌指示行駛違規車輛，將由科技執法設備自動化AI辨識後執行取締。