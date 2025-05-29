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從第一掉到第三…盧秀燕滿意度下降挨批 嘆優等生考一次99分就被罵

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盧秀燕滿意度下降挨批 嘆優等生考一次99分就被罵

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，民調數字看看就好，就像好學生每次都考100分，考一次99分就被罵到臭頭，壓力何其沉重。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，民調數字看看就好，就像好學生每次都考100分，考一次99分就被罵到臭頭，壓力何其沉重。記者陳敬丰／攝影

遠見雜誌日前發布2025年縣市長滿意度調查，台中市長盧秀燕此前蟬聯第一，這次掉到第三，遭綠營批評。有議員今天再提此事，盧表示，不會把民調數字放在心上，台中過去2年都拿第一名，就像每次都考100分的學生，考一次99分就被罵到臭頭，壓力何其沉重。

遠見雜誌5月27日公布今年縣市長施政滿意度調查，高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲拿下六都組前二，盧秀燕位列第三。民進黨議員張家銨昨天質詢表示，台中各項民調數字，從消防公安、教育、經濟、治安到觀光都下降，整體表現爛得讓人嘆為觀止，市長與市府團隊都應檢討改進。

無黨籍議員林昊佑今天質詢說，部分議員這2天拚命拿民調做文章，過去認為民調數字不重要的就是民進黨，現在反而用民調唱衰，難免讓人覺得有些違和；中國時報昨天也發布縣市施政滿意度調查，盧秀燕再次奪金，說明民調數字只是參考。

盧秀燕說，雖然昨天在議會被罵了一頓，但今天又看到其他媒體發布的民調成績不錯，在這種情況下，她不會放在心上，如同先前對賴清德總統喊話「民調看看就好」，自己認真做事比較重要。

盧秀燕表示，台中過去2年每個民調都拿到第一，拿個第三就被罵到臭頭，壓力何其沉重；就像好學生每次都考100分，考一次99分或98分就被罵，相反的考50分的學生考一次60分就被稱讚。感謝市民對市政團隊的鼓勵，也要勉勵同仁，不要被少數人打擊影響，認真做事最重要。

無黨籍議員林昊佑指出，中國時報昨天發布縣市施政滿意度調查，盧秀燕再次奪金，民調數字只是參考。記者陳敬丰／攝影
無黨籍議員林昊佑指出，中國時報昨天發布縣市施政滿意度調查，盧秀燕再次奪金，民調數字只是參考。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員張家銨昨天質詢表示，台中各項民調數字，從消防公安、教育、經濟、治安到觀光都下降，市長與市府團隊都應檢討改進。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員張家銨昨天質詢表示，台中各項民調數字，從消防公安、教育、經濟、治安到觀光都下降，市長與市府團隊都應檢討改進。記者陳敬丰／攝影

議員 盧秀燕 民調

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