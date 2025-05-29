盧秀燕滿意度下降挨批 嘆優等生考一次99分就被罵

遠見雜誌日前發布2025年縣市長滿意度調查，台中市長盧秀燕此前蟬聯第一，這次掉到第三，遭綠營批評。有議員今天再提此事，盧表示，不會把民調數字放在心上，台中過去2年都拿第一名，就像每次都考100分的學生，考一次99分就被罵到臭頭，壓力何其沉重。

遠見雜誌5月27日公布今年縣市長施政滿意度調查，高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲拿下六都組前二，盧秀燕位列第三。民進黨議員張家銨昨天質詢表示，台中各項民調數字，從消防公安、教育、經濟、治安到觀光都下降，整體表現爛得讓人嘆為觀止，市長與市府團隊都應檢討改進。

無黨籍議員林昊佑今天質詢說，部分議員這2天拚命拿民調做文章，過去認為民調數字不重要的就是民進黨，現在反而用民調唱衰，難免讓人覺得有些違和；中國時報昨天也發布縣市施政滿意度調查，盧秀燕再次奪金，說明民調數字只是參考。

盧秀燕說，雖然昨天在議會被罵了一頓，但今天又看到其他媒體發布的民調成績不錯，在這種情況下，她不會放在心上，如同先前對賴清德總統喊話「民調看看就好」，自己認真做事比較重要。