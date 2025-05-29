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內政部推中正路改名 盧秀燕喊話：饒了人民吧
內政部推動中正路改名，內政部長劉世芳點名藍營執政的台北、桃園、台中進度緩慢。無黨籍台中市議員林昊佑今在市議會總質詢質疑「中央出張嘴，地方跑斷腿」；台中市長盧秀燕喊話，改路名勞民傷財，人民要奔波生活，已經夠辛苦了，「還嫌人民不夠辛苦嗎？饒了民眾吧！」
市議員林昊佑表示，中央吃飽太閒要改路名，中正路改名要花多少人力與成本？身分證與戶籍都要改，加起來經費破億元，「中央出張嘴，地方跑斷腿」，國難當頭，中央正事不做，吃飽太閒做這樣事情。
盧秀燕表示，台中市中正路光要改身分證的民眾約1萬7千人，中山路則影響7萬4千多人，共將近10萬人，改名勞民傷財，政府傷財，傷的是人民的納稅錢，而且也勞民，人民一生註冊登記多少地址，身分證、戶籍、健保、水電費、電信都要改，連外送也要改，人民要奔波生活已經夠辛苦，何其忍心為了少數政黨的意識形態，讓人民奔波，「還嫌人民不夠辛苦嗎？饒了民眾吧！」
台中市民政局長吳世瑋表示，台中市中正路有7條要改，中正街有5條，還有中正巷，中山路就更多了，中正路與中山路要改名，影響戶數共3萬8954戶。
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