南投擬建焚化爐 議員憂影響茶樹生長

南投縣政府計畫在名間鄉新建垃圾焚化廠，引發地方擔心衝擊環境與農業，南投縣議員吳棋楠昨質疑，焚化爐飛灰含毒性物質，恐波及茶葉產業與埔里水源；環保局長李易書強調，依法進行，保證「絕不汙染環境與水源！」

吳棋楠昨在縣議會質詢，指焚化廠產生的飛灰與爐渣含重金屬等有害物質，恐對當地農業、水源造成嚴重衝擊，尤其名間鄉是南投茶葉主要產地，一旦空氣或水質受汙染，茶農生計首當其衝。他說，地方傳聞，飛灰將送往埔里掩埋場，地點鄰近水源保護區及自來水取水口，風險不容忽視。

環保局長李易書回應，飛灰屬有害廢棄物，占焚化產物約5%，目前均委由南部合格廠商固化處理與掩埋，並未將飛灰運至埔里。業者曾口頭表示可協助處理，但縣府未與其簽約，也無具體計畫。他強調「政府一定不會汙染埔里水源。」

李易書說，設焚化廠解決縣內垃圾去化問題，已舉辦10場地方說明會，獲居民支持後再動工。