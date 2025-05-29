誤拆朱經武故居 中市：請空軍司令部修復

國際知名超導物理學家朱經武，童年住清水眷村，台中市議員沈佑蓮指出，朱的科學貢獻極大，故居卻遭拆除，文化局長陳佳君說，國防部空軍委託廠商清除園區雜物，誤拆朱經武故居，已要求空軍司令部最慢今年前動工修復。

朱經武1958年畢業於清水高中，他在清水讀初中及高中共6年，曾擔任香港科技大學校長、台灣中央研究院院士。

朱經武目前是台灣綜合大學系統總校長，在學術、專業領域深受國際肯定。

朱經武去年底還探視清水故居，並拜訪母校清水國小及清水高中。

議員沈佑蓮昨在市政總質詢指出，朱經武在高溫超導體界地位崇高，清水故居竟然被拆了，說明牌也錯植。她認為，不但朱的故居應妥善保存，且在清水眷村園區導覽也應特別介紹，她要求市府盡速恢復原狀。

文化局長陳佳君表示，朱經武故居屬清水眷村文化園區聚落建築群，具文資身分，文化局去年12月4日發現朱故居被拆，即要求停工，調查才知國防部委外廠商清除園區雜物時誤拆，文資處召開文資審議會，裁罰國防部30萬元，並要求提報清理及修復計畫，最慢今年底動工修復。

空軍司令部表示，空軍防空暨飛彈指揮部去年12月4日執行列管眷地委外拆除作業時，廠商不慎，造成法定文化資產建物損壞，已由台中市政府依「文化資產保存法」進行裁處，空軍司令部同步完成建物結構殘體保存、圍籬防護及修復規畫告示牌設置作業。

空軍司令部指出，已要求各單位施工前報請權管單位協助釐清文資審查，並提醒廠商施作注意相關事項，避免再發生。