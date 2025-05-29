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中捷綠線延伸彰化 增為4站

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
中捷綠線延伸彰化段進行綜合規畫，彰化縣府昨辦公聽會，聽地方意見。記者林宛諭／攝影
中捷綠線延伸彰化段進行綜合規畫，彰化縣府昨辦公聽會，聽地方意見。記者林宛諭／攝影

台中捷運綠線延伸彰化段進行綜合規劃及環境影響評估，昨辦公聽會，原走金馬陸橋，現改走中山路，另增G20a站。G21站為中捷、台鐵及未來鹿港輕軌三鐵共構，台中市捷運工程局預計明年初提綜合規畫報告送交通部。

中捷綠線往北延伸到台中大坑，往南到彰化生活圈，延伸段全長9.94公里，共8站。其中4.3公里在彰化境內，原設3站，增設G20a站，共4站即G19A站在金馬東路與彰興路口、G20站在中山路與金馬東路口、G20a站在中山路與台化街口、G21站為金馬站。

彰化段原設計走金馬陸橋，現改中山路，增加G20a站，未來可轉乘彰化輕軌到鹿港，擴大彰化市服務範圍；另避免與台鐵高架化工程衝突，又可結合彰師大生活圈發展。

彰化市長林世賢說，更重要的是東區都市計畫要配合捷運一起做，要考慮到細部計劃，加速取得捷運用地。

議員蕭文雄說，彰化人等捷運至少15年，不知還要等多久？先求有、再求好，先確認中捷綠線延伸彰化段何時可完工，再談未來延伸鹿港及和美。

台中市府捷工局總工程司黃國書表示，中捷綠線延伸段預計今年底完成綜合規畫報告，明年送交通部審議，並同時進行環境影響評估和都市計畫變更，若審核通過，預計9年後完工，前4年規畫，後5年施工。

縣議員吳韋達和彰化市代高龍奎關心新路線把台化廠區切開，會有何影響？台化已同意了嗎？彰化縣府建設處長陳昌茂表示，台化基本上同意捷運通過台化用地，只是要求土地規畫要完整，而彰東未來會有三條軌道建設，屆時召開地方說明會。

黃國書表示，會配合彰化東區都市計畫一併辦理，未來G20站走金馬路線，規畫綠園道， 配合G20a站則拓寬中山路，另在台化廠區規畫捷運用地。

黃國書 鹿港 都市計畫 軌道建設 林世賢 吳韋達 台中捷運

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