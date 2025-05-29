中火燃煤7天暴增5萬噸 盧秀燕：中央能源政策有問題

5月18日邁入非核家園後，台中火力發電廠幾乎火力全開，中市府昨揭露5月17日到23日數據，中火燃煤29萬公噸，較去年同期暴增5萬公噸，市長盧秀燕批中央能源政策大有問題。桃園市副市長蘇俊賓昨也對環境部長彭啓明稱「空汙來源包含家庭主婦煮菜」，以數據反駁。

台中市多名國民黨議員昨在市議會戴空氣面罩質詢。無黨籍議員林昊佑質疑，高雄市長陳其邁允許興達電廠偷偷重啟燃煤，犧牲高雄市民健康，為何扯「台中發電量比用電量少？」明明是能源分配出問題，牽扯到台中市非常不當。

台中市環保局長陳宏益說，去年5月10日到16日，中火7天燃煤量是22萬噸，今年數字差不多，但去年5月17日到23日燃煤24萬噸，今年暴增到29萬噸；5月20日當晚中火9部燃煤機組都運轉到90%以上。

「7天內多了5萬噸燃煤，相當於用2500輛35噸大拖車才拖得完。」盧秀燕直言，這些燃煤都是中部民眾在吸，南部興達、大林電廠在未經許可下被迫上場發電，就表示國家電力確實有問題、能源政策走倒退路，飽嘗苦果的卻是基層民眾。

興達電廠3、4號燃煤機組遭質疑「偷開機」，盧說，中部多年堅持燃煤機組屆期應「拆除」而非「除役」，就是為防偷燒，呼籲中央盡速調整錯誤的能源政策，不要用肺發電。

另外，彭啓明近日在立院答詢時被問到空汙問題，稱家庭主婦煮菜也是空汙來源，引發熱議。環工博士、桃園市副市長蘇俊賓昨在臉書提出數據，台灣外食比率逐年上升，「在廚房忙碌的媽媽」愈來愈少，肺癌發生率卻愈來愈高。

蘇認為，大家關注的，是在如此高的火力發電比率下，國家空氣品質策略為何？火力發電脫媒、全國工業脫煤的進度才是關鍵課題。