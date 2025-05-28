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鹿港人氣蛋黃酥進階成文創館進駐藝術村 開幕前3天送蛋黃酥
彰化縣鹿港鎮人氣蛋黃酥「新口味食品行」進階為「鹿港時代」文創館，進駐桂花巷藝術村，不只要行銷自家蛋黃酥，更集結在地糕餅、香品、木作、燈藝等伴手禮，營造復古童玩區共同行銷，也結合在地導覽老師、DIY手作，帶大家深度旅遊、體驗鹿港風情。
新口味第二代負責人王裕誠表示，希望「鹿港時代」成為大家認識鹿港的「文化入口」，這裡結合了工藝師的百年燈藝、還有傳統百年糕餅、百年鄭玉珍鳳眼糕、一口酥、麵麵茶茶等人氣伴手禮品牌，成為體驗鹿港在地特色的一站式窗口。
可愛的萌版小鹿公仔在日式老屋的「鹿港時代」迎賓，還有包括古早柑仔店、大型祈福籤筒等種種復古設計，復古彈珠台和夜市套圈圈等懷舊遊戲區讓小朋友免費體驗，古色古香的手工大燈籠、鹿港戲院布景和烤香腸攤車讓遊客打卡美拍，及各式吸睛的巨無霸蛋黃酥抱枕、蛋黃酥親子包等Q萌文創商品。
遊客還可順遊參觀桂花巷藝術村內駐村藝術家的捏麵人製作、書法、藺草編織、玻璃工藝等。王裕誠說，未來希望啟動更多跨界合作，讓新世代活力發揚在地人文風情。
「鹿港時代」今起開幕前3天天天免費送30顆新口味蛋黃酥，凡出示加入「鹿港時代」官方LINE畫面即可獲得；此外6月30日前店內消費滿300元就送彈珠汽水一瓶，消費滿1200元贈送超可愛的蛋黃酥杯蓋，限量500份，送完為止，並推出限定款鹿角霜淇淋、及桂花枸杞凍等可嚐鮮。
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