中捷綠線延伸綜合規劃公聽會 擬增站轉乘彰化輕軌

台中市政府今天在彰化市舉辦中捷綠線延伸大坑及彰化段綜合規劃公聽會，說明彰化段規劃擬從金馬路改行中山路三段，並新增1站可轉乘彰化輕軌，建立都會區1小時軌道生活圈。

台中市政府捷運工程局下午在彰化市舉辦台中捷運綠線延伸大坑及彰化段綜合規劃公聽會，台中市政府捷運工程局總工程司黃國書、彰化縣政府交通處長林孟弘及建設處長陳昌茂、彰化市長林世賢等人出席。

捷運顧問公司簡報指出，綠線延伸線行經北屯區、大坑風景區、烏日高鐵特定區及彰化縣彰化市，希望藉由綠線及延伸段串聯中彰，建立市中心半小時及都會區1小時軌道生活圈。

黃國書說，目前進入綜合規劃階段，同時須進行環境影響評估及都市計畫變更，公聽會結束做完期末報告後將送交通部審議，目標今年底完成綜合規劃，獲行政院核定後預估9年完工。

根據現階段綜合規劃內容，大坑延伸段及彰化延伸段，路線總長約9.9公里，興建8座高架車站。其中，大坑段有2站，烏日段2站，彰化段從可行性研究方案3站改為4站。

顧問公司表示，原本彰化段可行性研究方案為金馬東路直走金馬陸橋，經與彰化縣政府討論，為避免受到台鐵高架化工期影響，並考量未來與彰化輕軌轉乘，綜合規劃擬改走中山路三段，增加G20a站。

林世賢於會中建議，中捷綠線延伸對彰化及台中整體發展非常關鍵，要求彰化縣政府加速進行彰東都市計畫，才能讓捷運用地取得更快速。

陳昌茂回應，未來彰東有台鐵、捷運等軌道建設，都市計畫須配合調整，因此過程需要較多時間，接續會召開地方說明會盡快完成。