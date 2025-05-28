快訊

豆乳雞攤立牌「請別講台語」遭出征 里長：很可憐…1周沒擺攤了

榜首放棄台大電機！學霸男神徐伯均如今在美國名校教書

拒絕車廂「擴音仔」！英國擬修法重罰乘客搭車放擴音

中捷綠線延伸綜合規劃公聽會 擬增站轉乘彰化輕軌

中央社／ 彰化28日電

台中市政府今天在彰化市舉辦中捷綠線延伸大坑及彰化段綜合規劃公聽會，說明彰化段規劃擬從金馬路改行中山路三段，並新增1站可轉乘彰化輕軌，建立都會區1小時軌道生活圈。

台中市政府捷運工程局下午在彰化市舉辦台中捷運綠線延伸大坑及彰化段綜合規劃公聽會，台中市政府捷運工程局總工程司黃國書、彰化縣政府交通處長林孟弘及建設處長陳昌茂、彰化市長林世賢等人出席。

捷運顧問公司簡報指出，綠線延伸線行經北屯區、大坑風景區、烏日高鐵特定區及彰化縣彰化市，希望藉由綠線及延伸段串聯中彰，建立市中心半小時及都會區1小時軌道生活圈。

黃國書說，目前進入綜合規劃階段，同時須進行環境影響評估及都市計畫變更，公聽會結束做完期末報告後將送交通部審議，目標今年底完成綜合規劃，獲行政院核定後預估9年完工。

根據現階段綜合規劃內容，大坑延伸段及彰化延伸段，路線總長約9.9公里，興建8座高架車站。其中，大坑段有2站，烏日段2站，彰化段從可行性研究方案3站改為4站。

顧問公司表示，原本彰化段可行性研究方案為金馬東路直走金馬陸橋，經與彰化縣政府討論，為避免受到台鐵高架化工期影響，並考量未來與彰化輕軌轉乘，綜合規劃擬改走中山路三段，增加G20a站。

林世賢於會中建議，中捷綠線延伸對彰化及台中整體發展非常關鍵，要求彰化縣政府加速進行彰東都市計畫，才能讓捷運用地取得更快速。

陳昌茂回應，未來彰東有台鐵、捷運等軌道建設，都市計畫須配合調整，因此過程需要較多時間，接續會召開地方說明會盡快完成。

馬陸 台中捷運

延伸閱讀

新北環狀線板橋站新增出入口開工 轉乘只要5分鐘

新北環狀線板橋站新增出入口今開工！克服困難優化步行動線 轉乘捷運臺高鐵時間大減半

中捷綠線延伸大坑、彰化明年綜規報審 明起3場公聽會

原台汽彰化車站大變身 立體彩繪吸引眼球

相關新聞

一般性補助遭刪 台中市長盧秀燕：若帳弄錯趕快回補給地方

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。台中市長盧秀燕今天表示，立法院一毛錢都沒刪，行政院若是帳弄錯，趕快回補給地方...

中捷綠線彰化延伸段增至4站 地方盼東區都計一併規畫

中捷綠線延伸彰化段正進行綜合規畫及環境影響評估，今天在彰化縣立圖書館舉辦公聽會，長達4公里的彰化段將增設到4車站，本來走...

台中西屯大雅3百多戶復電 造成停電原因仍調查中

台中市西屯區和大雅區交界的永和路一帶，下午一時許驚傳停電，造成3百多戶停電。經過約兩小時搶修，目前都已經復電。至於是何原...

南投縣端午節應景食品抽驗結果出爐

為了保障端午節期間的食品安全無虞，南投縣府衛生局已完成應景食品抽驗，包括市售粽子、香菇、蝦米、醬料、菜脯等共隨機抽檢30件產品。檢驗項目涵蓋衛生標準、食品添加物及動物用藥使用情形，結果全部符合相關規定

台中「這條路」通車隔天就回堵 市府急優化今晨順暢

台中市「市政路延伸工程」第一標（工業區一路至安和路段）前天通車啟用，昨天上班時段湧入車潮，一度造成工業區一路車輛回堵。建...

台中大巨蛋怎接捷運？盧秀燕想像：規畫地下輸送帶與空中廊道

台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋落腳水湳經貿園區，藍綠議員都關心大巨蛋如何連接捷運站與周邊設施，盧表示，國外的巨蛋處理類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。