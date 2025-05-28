一般性補助遭刪 台中市長盧秀燕：若帳弄錯趕快回補給地方

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。台中市長盧秀燕今天表示，立法院一毛錢都沒刪，行政院若是帳弄錯，趕快回補給地方政府，會讓人覺得拿地方政府、基層弱勢出氣。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨市議員朱暖英質詢指出，行政院刪除地方的一般性補助，對台中市的影響。

主計處長林淑勤表示，一般地方性補助款是財政協助性質，行政院依照公式來設算分配，此次修正核定新台幣32.3多億，減幅27.32%。修正面向，社會福利被減掉34.02%，影響六項社福津貼及國民年金保費，教育補助也減了5.73億元，基本設施減少7億2000多萬元，公園、下水道相關建設受影響。

盧秀燕表示，行政院今年編3兆1000億元是歷史新高，立法院刪2000多億元，行政院還是拿到2兆9000多億元，創歷史新高。她說，立法院審查一般補助款，一毛錢都未刪，中央依法要補助地方，行政院卻把地方補助款拿走了。

盧秀燕指出，行政院如果帳弄錯了或者根本未注意沒有被刪，應該要依法補助，趕快回補給地方政府，刪的都是社福、教育、基礎建設，「不曉得是否拿地方政府或基層弱勢出氣之嫌」。

對此，民進黨市議員林德宇則說，國民黨、民眾黨通刪總預算939億元，還要行政院自行刪減636億元。他多次在議會質詢要求盧秀燕要發揮影響力，勸說台中在地的國民黨立委，不要跟著亂刪預算，卻遭盧秀燕拒絕。

林德宇指出，如今亂刪預算的苦害到台中市政府，盧秀燕才出面喊窮、裝委屈，盧秀燕當時的默不出聲，讓地方政府陷入困境。