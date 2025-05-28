中捷綠線彰化延伸段增至4站 地方盼東區都計一併規畫

中捷綠線延伸彰化段正進行綜合規畫及環境影響評估，今天在彰化縣立圖書館舉辦公聽會，長達4公里的彰化段將增設到4車站，本來走金馬路橋，現在改走中山路，增加G20a站，而G21站將規畫為中捷、台鐵及未來鹿港輕軌三鐵共構車站，中市捷運工程局預計2026年初將綜合規畫報告提報交通部審議。

台中市府捷運工程局總工程司黃國書表示，中捷綠線往北延伸到大坑，往南到彰化生活圈，全長9.94公里，共設8站，其中約4.3公里在彰化境內，從原本預定設3站，再增設G20a站，共4車站。G19A站在金馬東路與彰興路口、G20站在中山路與金馬東路口、G20a站在中山路與台化街口、與G21站為金馬站。

原本設計走金馬路橋，現在改走中山路，即不必拆金馬路橋，再增加G20a站，未來也可直接轉乘彰化輕軌，可避免與台鐵高架化工程衝突，又可結合彰師大生活圈發展，擴大彰化市服務範圍，還可銜接輕軌到鹿港。

彰化市長林世賢表示，在可行性方案階段的爭議已解決，原本說要走金馬路線，後來已參考地方意見改走中山路，現在更重要的是東區都市計畫一定要配合捷運一起做，要考慮到細部計畫，讓捷運進彰化市的土地能很快取得。

議員蕭文雄說，彰化人等捷運等了至少15年，不知到底還要等多久?要先求有、再求好，先確認何時能在彰化完工，再談未來要再到鹿港及和美。

黃國書表示，中捷綠線延伸段預計今年底要完成綜合規畫報告，明年送交通部審議，並同時進行環境影響評估和都市計畫變更，若審核通過，預計9 年完工，其中前4年進行規畫，工期為5年。

今天與會者還有立委黃秀芳及多位議員和民代及民眾關心，縣議員吳韋達和彰化市代高龍奎等人也關心新路線把台化廠區切開，會有何影響？台化已同意了嗎？

黃國書表示，中捷綠線彰化延伸段會配合東區都市計畫一併辦理，可帶動彰東發展，捷運對台化發展也有幫助。而未來G20站走金馬路線，也會規畫綠園道， 配合G20a站會拓寬中山路，會在台化廠區規畫捷運用地。