快訊

辜仲諒發布聲明 6月13日股東會後將請辭中信金董事

明年春節假期有望連9日？人事長說話了

日職／孫易磊奪火腿最年輕救援成功 王貞治給讚：變速球不錯

南投縣端午節應景食品抽驗結果出爐

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

為了保障端午節期間的食品安全無虞，南投縣衛生局已完成應景食品抽驗，包括市售粽子、香菇、蝦米、醬料、菜脯等共隨機抽檢30件產品。檢驗項目涵蓋衛生標準、食品添加物及動物用藥使用情形，結果全部符合相關規定。

衛生局指出，於114年度第一季，抽檢市售堅果、花生、紅麴、澱粉製品真菌毒素量結果出爐，共檢驗20件，結果有1件產品不符規定，已移請該產品所轄縣市衛生局依法辦理後續裁處。衛生局將持續加強市售食品監測，督促業者確保產品品質，維護消費者健康安全。

衛生局提醒，在享受這份傳統美味的同時，別忘了把關食品安全。購買粽子時要挑選信譽良好的店家，避免購買來源不明、顏色過白或異常鮮豔的產品。若是自己動手包粽子，像是粽葉、蝦米、蝦皮等食材要記得充分清洗、浸泡並妥善保存，保持乾燥通風，才能吃得安心又開心。

聚傳媒

衛生局 南投縣 包粽子

延伸閱讀

培養收容人一技之長！苗栗看守所端午訂單逾6萬顆 客家粽飄香越高牆

端午連假台北小旅行 口琴六重奏、極光特展登場

北市立動物園迎端午 29日起推話蛇、探秘及包粽

端午連假來臨 高公局預估尖峰車流日結果出爐

相關新聞

台中「這條路」通車隔天就回堵 市府急優化今晨順暢

台中市「市政路延伸工程」第一標（工業區一路至安和路段）前天通車啟用，昨天上班時段湧入車潮，一度造成工業區一路車輛回堵。建...

台中西屯大雅3百多戶復電 造成停電原因仍調查中

台中市西屯區和大雅區交界的永和路一帶，下午一時許驚傳停電，造成3百多戶停電。經過約兩小時搶修，目前都已經復電。至於是何原...

78歲男跌倒一周疼痛未減 醫查出是「屈曲牽張性骨折」 微創手術才減疼

1名78歲男性在家中跌倒，背部持續疼痛，初次急診治療時僅獲消炎止痛藥後返家休息。然而一周後疼痛未減，需家人攙扶才能坐上輪...

南投縣端午節應景食品抽驗結果出爐

為了保障端午節期間的食品安全無虞，南投縣府衛生局已完成應景食品抽驗，包括市售粽子、香菇、蝦米、醬料、菜脯等共隨機抽檢30件產品。檢驗項目涵蓋衛生標準、食品添加物及動物用藥使用情形，結果全部符合相關規定

台中大巨蛋怎接捷運？盧秀燕想像：規畫地下輸送帶與空中廊道

台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋落腳水湳經貿園區，藍綠議員都關心大巨蛋如何連接捷運站與周邊設施，盧表示，國外的巨蛋處理類...

名間設焚化廠茶農憂汙染 議員質疑飛灰埋埔里

南投縣政府計畫在名間鄉新建垃圾焚化廠，引發地方對環境與農業衝擊的疑慮，南投縣議員吳棋楠今天質疑，焚化爐飛灰含毒性物質，恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。