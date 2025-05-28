南投縣端午節應景食品抽驗結果出爐
為了保障端午節期間的食品安全無虞，南投縣府衛生局已完成應景食品抽驗，包括市售粽子、香菇、蝦米、醬料、菜脯等共隨機抽檢30件產品。檢驗項目涵蓋衛生標準、食品添加物及動物用藥使用情形，結果全部符合相關規定。
衛生局指出，於114年度第一季，抽檢市售堅果、花生、紅麴、澱粉製品真菌毒素量結果出爐，共檢驗20件，結果有1件產品不符規定，已移請該產品所轄縣市衛生局依法辦理後續裁處。衛生局將持續加強市售食品監測，督促業者確保產品品質，維護消費者健康安全。
衛生局提醒，在享受這份傳統美味的同時，別忘了把關食品安全。購買粽子時要挑選信譽良好的店家，避免購買來源不明、顏色過白或異常鮮豔的產品。若是自己動手包粽子，像是粽葉、蝦米、蝦皮等食材要記得充分清洗、浸泡並妥善保存，保持乾燥通風，才能吃得安心又開心。
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