台中「這條路」通車隔天就回堵 市府急優化今晨順暢
台中市「市政路延伸工程」第一標（工業區一路至安和路段）前天通車啟用，昨天上班時段湧入車潮，一度造成工業區一路車輛回堵。建設局立即攜手交通局優化交通號誌，今天上班時段車流恢復順暢。
建設局長陳大田表示，市政路延伸備受矚目，首日通車即吸引許多用路人，出現短暫車流回堵，市府已立即依現況車流比例優化號誌秒數，今天上班時段車流恢復順暢，市府將持續交通號誌優化與流量監控，並規畫後續調整機制，確保用路安全與便利性。
陳大田指出，昨天下班時段沒有發生塞車情形，溫馨提醒駕駛人多加留意路況，鼓勵市民可因應交通狀況選擇不同路線「分流」通行，充分發揮路網效益。
陳大田說明，市政路延伸「安和路至環中路三段工程」，因需跨越筏子溪、穿越高鐵及國道一號，施工難度高，目前工程進度20%，預計明年底全線通車；未來全線通車後，強化中科、精密機械園區及台中工業區等三大產業聚落交通動線，更串聯水湳經貿園區，打造完整的區域經濟路網，工業區也將與市政特區無縫串聯。
建設局說明，安和路至環中路施工中，預計明年底完工，屆時將全面貫通七期與台中工業區，形成南屯區全新東西向主幹道，成為台灣大道的平行替代道路，與捷運藍線施工期相互輔助，更可望大幅提升的運輸效率，打造台中「國際科技走廊」，為大台中帶來交通新紀元。
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