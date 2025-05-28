快訊

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新大學道歉了

午後大雷雨襲3縣市！6地區發布大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大巨蛋怎接捷運？盧秀燕想像：規畫地下輸送帶與空中廊道

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，規畫用地下輸送帶連接大巨蛋與捷運站，以及空中廊道連接會展中心、轉運站等周邊設施。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，規畫用地下輸送帶連接大巨蛋與捷運站，以及空中廊道連接會展中心、轉運站等周邊設施。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋落腳水湳經貿園區，藍綠議員都關心大巨蛋如何連接捷運站與周邊設施，盧表示，國外的巨蛋處理類似問題，會打造地下輸送帶，台中也將比照規畫，此外周邊設施如會展中心、轉運中心等等，也會搭建空中廊道。

民進黨議員蔡耀頡表示，大巨蛋預定地水湳經貿園區創研一距離中捷綠線櫻花站、文心站，距離都超過1.5公里，規畫中的橘線站點也將近1公里，恐成為全台唯一沒有捷運站點的巨蛋。國民黨議員邱愛珊也認為，交通能否順暢、會否造成周邊居民負擔，需要及早考慮。

盧秀燕說，當初台北大巨蛋規畫時也遭到質疑，附近有世貿會展中心、國父紀念館、信義計畫區等等，很多人說會造成交通癱瘓，以此阻擋、唱衰、扯後腿，不過現在看起來，這些都不是問題；台北大巨蛋可以解決交通問題，台中也能做到。

盧秀燕表示，以日本的幾個巨蛋為例，距離交通站點也差不多是半公里到1公里左右，就透過地下輸送帶連接出入口，台中目前也在規畫做地下輸送帶，遠比拉一條捷運或新蓋站點便宜；大巨蛋北邊有會展中心、綠美圖與水湳轉運中心，市府規畫空中廊道串聯。

無黨籍議員林昊佑詢問，去年6月動工的台中巨蛋預計耗費6年半，2030年完工，大巨蛋目前還在規畫階段，卻也目標2030年完工，為何比前者快？此外既然都要孵蛋，應該要孵大一點的蛋，3萬人太少了，建議把席位數提高到5萬人。

盧秀燕回應，巨蛋工法本身不難，但台中巨蛋由市府全額籌資興建，沒有得到中央補助，光是追加預算就拖了好幾年，即使編出預算，也得分年編列，因為真的無法一口氣拿出來，若中央肯多給補助，工期可以再縮短；大巨蛋由民間投資，投資人為了把握更長營業時間，一定會加快興建速度。

盧秀燕表示，目前政策公告的3萬人席次是底線，下階段徵求可行性評估，在席位方面也會納入考量，另外席位也不是越多越好，比如台北大巨蛋就是3萬人，但可以調度，比如舉辦演唱會可以把椅子擺到球場空間，席位就增加到4萬多人，這部分就看廠商們誰提的案子更好。

台中大巨蛋落腳水湳經貿園區，藍綠議員都關心未來的交通規畫。記者陳敬丰／攝影
台中大巨蛋落腳水湳經貿園區，藍綠議員都關心未來的交通規畫。記者陳敬丰／攝影

議員 盧秀燕 大巨蛋

延伸閱讀

興達電廠重啟燃煤發電 盧秀燕：還好台中沒妥協

中火燃煤7天暴增5萬噸 盧秀燕批中央能源政策有問題

綠營批用大巨蛋救民調 盧秀燕反擊：不要前面反對後面蹭票

影／以珍奶會友 盧秀燕接見關島訪問團先送上知名茶飲

相關新聞

台中「這條路」通車隔天就回堵 市府急優化今晨順暢

台中市「市政路延伸工程」第一標（工業區一路至安和路段）前天通車啟用，昨天上班時段湧入車潮，一度造成工業區一路車輛回堵。建...

南投縣端午節應景食品抽驗結果出爐

為了保障端午節期間的食品安全無虞，南投縣府衛生局已完成應景食品抽驗，包括市售粽子、香菇、蝦米、醬料、菜脯等共隨機抽檢30件產品。檢驗項目涵蓋衛生標準、食品添加物及動物用藥使用情形，結果全部符合相關規定

台中大巨蛋怎接捷運？盧秀燕想像：規畫地下輸送帶與空中廊道

台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋落腳水湳經貿園區，藍綠議員都關心大巨蛋如何連接捷運站與周邊設施，盧表示，國外的巨蛋處理類...

名間設焚化廠茶農憂汙染 議員質疑飛灰埋埔里

南投縣政府計畫在名間鄉新建垃圾焚化廠，引發地方對環境與農業衝擊的疑慮，南投縣議員吳棋楠今天質疑，焚化爐飛灰含毒性物質，恐...

興達電廠重啟燃煤發電 盧秀燕：還好台中沒妥協

核三停役，台灣進入非核家園， 興達電廠3、4號燃煤機組遭質疑「偷開機」。台中市長盧秀燕表示，綠營執政的縣市，中央都會偷開...

影／海底總動員啟發 薛雍霖打造「小丑魚王國」游向世界

彰化縣36歲的青年漁民薛雍霖在學生時從「海底總動員」動畫電影裡，看到小丑魚「尼莫」受歡迎，引發靈感，決心投入小丑魚養殖，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。