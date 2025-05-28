台中大巨蛋怎接捷運？盧秀燕想像：規畫地下輸送帶與空中廊道

台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋落腳水湳經貿園區，藍綠議員都關心大巨蛋如何連接捷運站與周邊設施，盧表示，國外的巨蛋處理類似問題，會打造地下輸送帶，台中也將比照規畫，此外周邊設施如會展中心、轉運中心等等，也會搭建空中廊道。

民進黨議員蔡耀頡表示，大巨蛋預定地水湳經貿園區創研一距離中捷綠線櫻花站、文心站，距離都超過1.5公里，規畫中的橘線站點也將近1公里，恐成為全台唯一沒有捷運站點的巨蛋。國民黨議員邱愛珊也認為，交通能否順暢、會否造成周邊居民負擔，需要及早考慮。

盧秀燕說，當初台北大巨蛋規畫時也遭到質疑，附近有世貿會展中心、國父紀念館、信義計畫區等等，很多人說會造成交通癱瘓，以此阻擋、唱衰、扯後腿，不過現在看起來，這些都不是問題；台北大巨蛋可以解決交通問題，台中也能做到。

盧秀燕表示，以日本的幾個巨蛋為例，距離交通站點也差不多是半公里到1公里左右，就透過地下輸送帶連接出入口，台中目前也在規畫做地下輸送帶，遠比拉一條捷運或新蓋站點便宜；大巨蛋北邊有會展中心、綠美圖與水湳轉運中心，市府規畫空中廊道串聯。

無黨籍議員林昊佑詢問，去年6月動工的台中巨蛋預計耗費6年半，2030年完工，大巨蛋目前還在規畫階段，卻也目標2030年完工，為何比前者快？此外既然都要孵蛋，應該要孵大一點的蛋，3萬人太少了，建議把席位數提高到5萬人。

盧秀燕回應，巨蛋工法本身不難，但台中巨蛋由市府全額籌資興建，沒有得到中央補助，光是追加預算就拖了好幾年，即使編出預算，也得分年編列，因為真的無法一口氣拿出來，若中央肯多給補助，工期可以再縮短；大巨蛋由民間投資，投資人為了把握更長營業時間，一定會加快興建速度。