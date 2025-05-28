名間設焚化廠茶農憂汙染 議員質疑飛灰埋埔里

南投縣政府計畫在名間鄉新建垃圾焚化廠，引發地方對環境與農業衝擊的疑慮，南投縣議員吳棋楠今天質疑，焚化爐飛灰含毒性物質，恐波及茶葉產業與埔里水源；環保局長李易書則強調，程序依法進行，絕不汙染環境。

吳棋楠今天在縣議會質詢，焚化廠產生的飛灰與爐渣含重金屬等有害物質，恐對當地農業、水源造成嚴重衝擊，尤其名間鄉是南投茶葉主要產地，一旦空氣或水質受到汙染，茶農生計將首當其衝。他並質疑地方傳聞，飛灰未來將送往埔里掩埋場，但這處地點鄰近水源保護區及自來水取水口，風險不容忽視。

對此，環保局長李易書回應，飛灰屬有害廢棄物，約占焚化產物5%，目前均委由南部合格處理廠固化處理與掩埋，並無規劃將焚化廠飛灰運至埔里。業者曾口頭表示可協助處理，但縣府未與其簽約，也無具體計畫。他強調「政府一定不會污染埔里水源，這點可以保證。」

李易書說，焚化廠設置為解決縣內垃圾去化問題，目前已舉辦十場地方說明會，將在獲得居民支持後再動工。環評方面，已委託專業團隊進行模擬與分析，內容涵蓋空氣品質、水資源、農業與茶葉種植影響，預計年底或明年初完成。

針對議員質疑環評程序是否加速辦理，李易書澄清，依據環保署規定，焚化廠與掩埋場屬重大開發行為，依法直接進入第二階段環評，程序公開透明，並無「刻意同步」，縣府不僅依法辦理，「還會嚴格把關，以保護環境為最高原則。」

吳棋楠表示，不反對改善垃圾處理能力，但名間鄉選址及環境風險評估需更謹慎，提醒縣府勿讓焚化爐興建成為犧牲民意、損及環境的爭議工程。