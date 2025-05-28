興達電廠重啟燃煤發電 盧秀燕：還好台中沒妥協

核三停役，台灣進入非核家園， 興達電廠3、4號燃煤機組遭質疑「偷開機」。台中市長盧秀燕表示，綠營執政的縣市，中央都會偷開，在野黨的縣市長就更慘了，還好當時台中市沒有妥協，堅持燃煤機組屆期應「拆除」並非「除役」，呼籲中央尊重民意，並要說到做到，不要跳票。

國民黨多位台中市議員今在市議會總質詢時戴空氣面罩指出，台灣進入非核家園，現在用電量還不到最大，但全台已經輪流大停電，等於是火力家園與黑暗家園，中央能源政策錯誤，全民都很擔心。

無黨籍議員林昊佑質疑，高雄市長陳其邁允許興達電廠偷偷重啟燃煤，犧牲高雄市民健康，為何扯到台中市，說「台中發電量比用電量少」？陳身為地方首長，應該向執政黨建議，不要犧牲高雄市健康；現在明明是能源分配出問題，才讓興達電廠偷開，牽扯台中非常不當。

盧秀燕表示，中部地區民眾多年強烈要求燃煤機組屆期應「拆除」，而非只是「除役」，就是為防止偷燒行為再次發生，還好當時台中市沒有妥協，成為全國唯一要拆除，興達電廠就是因為沒有堅持，燃煤說開就開，且是燒最老舊的機組。盧強調，中央有很多轉彎行為，像是去年公文核定補助款，現在又來公文說要扣除，希望中央對台中市府的承諾要說到做到，不要跳票。

盧秀燕強調，綠營執政的縣市，中央都會偷開，在野黨的縣市長就更慘了，不管藍綠政府都很辛苦，也都受害，呼籲中央尊重民意，並要說到做到，若反其向而行，全民會對執政者打問號。

盧秀燕也說，廠商在替國家、替人民拚經濟，台電卻叫廠商少開點電，就是在打壓經濟，讓她非常心疼，不只廠商憂心匆匆，輝達執行長黃仁勳最近受訪指對台灣電力是否能充足供應憂心匆匆，和碩董事長童子賢也提醒政府要做正確的事，他們是烏鴉，但沒有洩氣，「我人微言輕，他們都是國家經濟發展重要的領航者，他們講的話，中央總要聽吧！」「還是他們講話，就要出征他們呢？」