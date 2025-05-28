影／海底總動員啟發 薛雍霖打造「小丑魚王國」游向世界

彰化縣36歲的青年漁民薛雍霖在學生時從「海底總動員」動畫電影裡，看到小丑魚「尼莫」受歡迎，引發靈感，決心投入小丑魚養殖，10多年來，已培育30多種品系，建立年產8到10萬尾、「游」向14多國的小丑魚王國，今年還以「觀賞魚養殖」類獲得神農獎。

彰化縣長王惠美今天上午前往位在福興鄉由薛雍霖經營的養殖場參觀，她表示，彰化出品、驚艷國際，薛雍霖所飼養的小丑魚，從孵化、育苗、一直到成魚，一條龍的經營，採用科技養魚生產，打造現代化水產養殖場，成功將彰化在地養殖業推向國際舞台，可以說是彰化之光、台灣的驕傲。

出身彰化縣福興鄉的薛雍霖，從鹿港高中起，到進入澎湖科技大學碩士畢業，目前則在台灣海洋大學攻讀博士，一路都是學水產養殖。回家鄉福興鄉創業時，毫無懸念地在研究基礎上繁殖小丑魚，創業過程遭遇技術、資金、行銷等困難，他卻如「海底總動員」動畫電影裡小丑魚「尼莫」，困境中積極面對。

薛雍霖說，他不是農二代、漁二代甚至富二代，為了行銷小丑魚，他「一卡皮箱走天下」，從紅海中找藍海，而且堅持只專注小丑魚養殖，受困於法令限制，一度負債累累，失敗無數，「要放棄是最容易了 」，但他想到，只要再努力一下就過關了，終於「戲棚下站久就是你的」，才打下他的「小丑魚王國」。

薛雍霖靠著貸款成立盛天合生物科技股份有限公司，在區僅約600坪的魚塭裡，採用科技化循環水系統與現代化管理模式，穩定生產、控管品質，並有效降低用水量與環境負擔，並通過ISO9001:2015認證，公司從餌料生物的培養、種魚繁殖、魚苗孵化、成魚養殖到出口包裝，建構完整一條龍式的生產流程，具備高度自主與專業能力。

國人對小丑魚可能還停留在「海底總動員」橘紅體色白斑的印象，目前野生的小丑魚有20多種，盛天合目前已成功培育超過30種小丑魚品系，黃、黑、橘、白各種斑點，色彩斑斕而多樣，可穩定8到10萬尾，產品以外銷市場為主，廣受國際買家青睞。出口美、加、英、德、荷、日等14國，平均一隻可賣3到5美元，最受歡迎的「乳牛小丑魚」則可賣到10美元，「禮服小丑」甚至每尾可賣到200美元。