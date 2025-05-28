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可容納三萬人！台中大巨蛋確定落腳水湳 品牌建商卡位開戰

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
久樘開發在新平公園正對面的「敦化路」大樓案，已在醞釀中，掀起期待。記者宋健生/攝影
久樘開發在新平公園正對面的「敦化路」大樓案，已在醞釀中，掀起期待。記者宋健生/攝影

台中「大巨蛋」確定落腳水湳，區域房市再掀高峰！台中市長盧秀燕28日宣布，台中大巨蛋拍板定案，將座落於水湳中央公園特區的創研一用地，規劃以BOT方式投資開發，興建一座可容納逾3萬人的多功能場館，未來可望成為中台灣體育與展演新地標。

創研一用地面積達16.3公頃，全案預計明年辦理公開招商，預計2030年完工營運。此一重大建設到位，猶如壓軸拼圖補齊，為原本話題不斷的水湳中央公園特區火上添柴，也帶動區域房市聲量與關注度急遽升溫。

全區總面積達253公頃的水湳中央公園特區，涵蓋五大核心功能分區，涵容國際經貿、生態住宅、文化商業、文教專用及創新研究園區，區內更匯聚綠美圖、國際會展中心、台中流行影音中心與轉運中心等一線建設，皆已邁入完工倒數，城市機能一點接一點成形，推升整體生活圈含金量直逼七期。

根據樂居網統計，2024年水湳中央公園特區全年交易量達645戶，新案平均成交單價達每坪68.6萬元，顯示該區無論在交易活絡度或價格水位上，皆呈現穩健上行趨勢，更吸引陸府、久樘、豐邑、泰御、富華創新等開發商搶進，形成群雄卡位、案案競發的市場格局。

其中，今年最受矚目的，莫過於陸府建設預計於今年9月於水湳經貿園區創研段、中央公園第一排推出基地約2,000坪左右的新案，提供顧客全新的陸府都會渡假森林體驗，業界推估單價可上看百萬元。

富華創新水湳經貿園區「文商53」案，預計下半年進場，坪數在40坪左右，單價85萬至130萬元，將引領高端國際身姿的區域新風貌。

泰御建設新案「泰御Sky Island」也將公開，規劃規模、品牌力與建材規格皆具話題性，市場普遍預期該案有望挑戰水湳區域成交新高價，再掀一波買氣。

除了即將公開的新案外，水湳市場仍有多場個案持續銷售中，包括「豐邑Park One」、「博元雍悦一方」、「當代首馥」、「遠雄洄山行」、「浩瀚豐森態」等主力案源。

尤其由豐邑機構打造的地標級個案「豐邑Park One」，自推出以來即受到高資產客群高度關注，該案為中台灣首個突破單價百萬門檻的個案，2024年則在高樓層戶別成交再創水湳總價與單價新高，成交單價達94.9萬元，總價高達6,528萬元。

鄰近的單元八也受惠水湳中央公園特區未來建設發展前景，包含雙橡園、久樘、華固、遠雄及國聚等品牌建商也積極搶進布局。

如「雙橡園4117」、「華固頂匯」等指標案成交單價均已站上8字頭，後續久樘開發也在區內敦化路二段上、新平公園正對面，準備打造讓人耳目一新的「敦化路」大樓案，目前個案已在醞釀當中，掀起期待。

此外，大巨蛋周遭交通除已通車的捷運綠線文華高中站、櫻花站外，未來橘線亦將延伸至台中國際機場，形成雙捷交會、串聯市區與機場的重要交通樞紐，沿線房市也將受惠。

看準軌道經濟紅利與交通節點優勢，金昌隆建設選址捷運橘線O03站周邊，推出全新預售案「麗景風和」，主打鄰近雙捷、生活採買便利及機能成熟等優勢。根據實價登錄資料揭露，該案目前預售價格已站上每坪4字頭。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，台中大巨蛋正式拍板落腳水湳中央公園特區，為區域房市再添強心針，加上綠美圖、會展中心等重大建設陸續進入收尾階段，水湳從「話題熱區」邁向「實質高價區」的態勢已相當明顯。

目前水湳成交單價已穩定站上7字頭，後續預售新案若產品規劃到位、品牌加持，則有望挑戰單坪百萬大關。高價成交不再是偶發現象，而是隨著區域機能成形、品牌建商積極投入所帶動的結構性轉變，水湳中央公園特區儼然已是中台灣房市的重要指標。

「豐邑Park One」受到高資產客群關注，為中台灣首個突破單價百萬門檻的個案。記者宋健生/攝影
「豐邑Park One」受到高資產客群關注，為中台灣首個突破單價百萬門檻的個案。記者宋健生/攝影
3萬席展演場地台中大巨蛋確定落腳水湳中央公園特區，品牌建商卡位開戰。業者提供
3萬席展演場地台中大巨蛋確定落腳水湳中央公園特區，品牌建商卡位開戰。業者提供

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