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中火燃煤7天暴增5萬噸 盧秀燕批中央能源政策有問題
核三廠停機後中火燃煤問題成為焦點，台中市府統計台電數據，今年5月17日到23日，台中火力發電廠燃煤29萬噸，較去年同期暴增5萬噸。台中市長盧秀燕批評，國家電力不足，燃煤電廠被迫上場，中央能源政策大有問題，飽嚐苦果的卻是基層民眾。
國民黨議員朱暖英表示，核三廠二號機停機之後，台電為了維持全國供電穩定，中火火力全開，有民眾向她反映，最近鼻子不舒服、喉嚨乾癢；台中市民拒絕用肺發電，環保局應好好為市民把關，也想知道面對中火發電加大，環保局如何處理。
環保局長陳宏益表示，市府追蹤台電發電數據多年，去年5月10日到16日，中火7天燃煤量是22萬噸，今年數字也差不多，然而5月17日到23日，去年燃煤24萬噸，今年暴增到29萬噸；以5月20日為例，當晚中火9部燃煤機組都運轉到90%以上。
盧秀燕說，7天內多了5萬噸燃煤，相當於用2500輛35噸的大拖車才拖得完，這些燃煤都是中部民眾在吸，南部幾個電廠如興達、大林也在未經許可的狀況下被迫上場發電，就表示國家電力確實有問題，飽嚐苦果的卻是基層民眾。
盧秀燕表示，最近聽到相當荒謬的說法，有人說「城市幹嘛用這麼多電」，難道國家電力不夠，大家就不要用電，城市不能發展、人口不該增長、工商業應該要萎縮嗎？國家能源政策應該要提供足夠、安穩的電力，現在的能源政策大有問題，在走倒退路。
陳宏益補充，近期有說法「台中發電量不足以供應用電量」，這是錯誤的說法，以台電自己的區劃來說，分為北、中、南、東區，長期以來中部都是供電區，供電遠比用電多，用單個城市來比並不公平，因為中部的區域電網長期都是支援其他區域。
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