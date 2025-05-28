綠營批用大巨蛋救民調 盧秀燕反擊：不要前面反對後面蹭票

台中市長盧秀燕今天拋出震撼彈，台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區。民進黨籍議員認為過於倉促，沒有考慮區域平衡或交通問題，甚至有「用大巨蛋救民調」之嫌。盧表示，市府多次考察、開會才宣布，希望盡快完工，政治人物要幫忙建設，不要「前面反對後面蹭票」。

台中市議會今天進行市政總質詢。民進黨議員張家銨表示，遠見雜誌昨天發布民調，台中直直落，整體表現下降7.3%，不只市長要檢討，市府團隊也要檢討，然而盧秀燕今天上午突然丟出大巨蛋議題，不禁讓人要問，這是在拿大巨蛋救民調嗎？

民進黨議員蔡耀頡對大巨蛋樂觀其成，但有許多問題要問。他說，水湳經貿園區創研一離捷運櫻花站、文心站，都超過1.5公里，即使未來中捷橘線完工，最近站點也將近1公里；今年在水湳公園辦跨年活動，交通打結，未來大巨蛋的交通考驗只會更加嚴峻。

張家銨與蔡耀頡都指出，大巨蛋選址在北台中，不只大巨蛋，巨蛋、會展中心、綠美圖等重要建設全部集中在北台中，相對的，南台中人口密度高，占了全市約6分之1人口，卻沒有任何重大建設，遑論海線一直被遺棄，盧秀燕並未重視區域均衡。

民進黨議員江肇國批評，公共政策須要討論，但大巨蛋選址原因僅因為「廠商喜歡」，沒與社會溝通討論就逕自宣布，一件喜事被做成這樣，不能說沒有遺憾。民進黨議員周永鴻認為，民調參考就好，但大巨蛋的選址不應該趕鴨子上架，希望市府好好規畫，把該開的會開完、評估做完。

盧秀燕表示，市府團隊經過多次考察、內部開會研究，做好準備才在今天宣布。她說，有北市民代告訴她，台北大巨蛋原本5年內能蓋好，卻拖了11年，就是受到許多政治人物反對、阻擾，然而相當諷刺，大巨蛋開幕後舉辦很多演唱會、棒球賽，當初扯後腿的人反而不斷透過關係要票。