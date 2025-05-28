台中大巨蛋落腳水湳！1張圖揭盧秀燕選址「高招」

台中市長盧秀燕今早宣布，台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，期盼至少能容納3萬席次。房仲分析，大巨蛋坐落水滿創研一，與經貿園區內的台中國際會展中心、綠美圖等重大建設，以及民間建案、商業區等都隔著中央公園遙遙相望，彼此人潮不會交織匯流，對周邊房價影響也不大，可降低建設工程黑暗期對市民造成的干擾。

台中市長盧秀燕今天上午宣布，台中即將興建大巨蛋，由民間投資人以BOT方式興建，地點位於水湳經貿園區的創研一用地，該地符合用地單純、面積足夠、交通方便與商業機能4個期望，市府希望興建至少能容納3萬席次。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，水湳經貿園區的創研一用地，為公部門百分之百持有的公有地，產權相當單純，開發阻力相對低；加上創研一各地塊的面積都十分開闊，又緊鄰30米凱旋路及水湳中央公園，與既有的捷運綠線文華高中站、文心櫻花站也不會太遠，便於萬人大場館疏散引導，成為台中大巨蛋落腳的有利因素。