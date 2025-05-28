台中大巨蛋落腳水湳！1張圖揭盧秀燕選址「高招」
台中市長盧秀燕今早宣布，台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，期盼至少能容納3萬席次。房仲分析，大巨蛋坐落水滿創研一，與經貿園區內的台中國際會展中心、綠美圖等重大建設，以及民間建案、商業區等都隔著中央公園遙遙相望，彼此人潮不會交織匯流，對周邊房價影響也不大，可降低建設工程黑暗期對市民造成的干擾。
台中市長盧秀燕今天上午宣布，台中即將興建大巨蛋，由民間投資人以BOT方式興建，地點位於水湳經貿園區的創研一用地，該地符合用地單純、面積足夠、交通方便與商業機能4個期望，市府希望興建至少能容納3萬席次。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，水湳經貿園區的創研一用地，為公部門百分之百持有的公有地，產權相當單純，開發阻力相對低；加上創研一各地塊的面積都十分開闊，又緊鄰30米凱旋路及水湳中央公園，與既有的捷運綠線文華高中站、文心櫻花站也不會太遠，便於萬人大場館疏散引導，成為台中大巨蛋落腳的有利因素。
陳定中指出，大巨蛋坐落創研一，與經貿園區其他重大建設隔中央公園相望，彼此人潮不會交織匯流，可維持區域交通的服務品質；且創研一用地並無民間推案，所以大巨蛋施工期間，對周邊水湳經貿園區的推案影響也不大，可降低建設工程黑暗期對市民造成的干擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言