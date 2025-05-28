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台中大巨蛋選在水湳 藍讚適合、綠批不顧區域平衡

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨籍議員張芬郁批評，水湳經貿園區附近已經有興建中的台中巨蛋，再來1顆蛋無法顧及區域均衡發展。圖為台中巨蛋模擬圖／台中市政府提供
民進黨籍議員張芬郁批評，水湳經貿園區附近已經有興建中的台中巨蛋，再來1顆蛋無法顧及區域均衡發展。圖為台中巨蛋模擬圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今天上午宣布，台中大巨蛋地點選定水湳經貿園區創研一用地，由民間投資，希望2030年以前完工。國民黨議員認為，該地各項條件都很好，可以立刻規畫，相當適合；民進黨議員批評，水湳附近已經有台中巨蛋，又來1顆大巨蛋，不顧區域平衡。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，水湳經貿園區創研一用地就是目前水湳中央球場的所在地，交通便利，距離中捷綠線文華站、文心櫻花站不到2公里，離未來侷限的O09站更不到1公里，此外園區寬廣、土地不必徵收，可縮短興建時程，黨團全力支持。

李中也指出，該地還是有交通接駁問題，希望市府現在就開始規畫，畢竟大巨蛋完工後，舉辦大型活動時須疏散2萬到4萬人，不能等大巨蛋蓋完才規畫接駁、輸運相關事宜。

民進黨台中市議會黨團副召集人張芬郁認為，大巨蛋落腳水湳經貿園區完全無法發揮大巨蛋效應，附近已經在興建可以容納1.5萬人的台中巨蛋，再來1顆蛋，無法顧及區域發展平衡、都市更新，只是恣意處分台中的精華土地，膽大妄為令人不解。

民進黨議員陳雅惠也表示，盧秀燕雖強調大巨蛋基地「無須徵收、交通便利」，卻避談後續的土地開發利益如何分配，也沒有說明財務規畫與場館管理模式，說要興建多功能場館，又和市府另案推動的大型棒球場定位重疊，在在顯示整體體育設施缺乏統籌規畫。

國民黨籍議員李中表示，水湳經貿園區創研一相當適合，不過市府要及早規畫接駁、疏運。圖／台中市政府提供
國民黨籍議員李中表示，水湳經貿園區創研一相當適合，不過市府要及早規畫接駁、疏運。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕宣布，台中將興建大巨蛋，地點位於水湳經貿園區。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕宣布，台中將興建大巨蛋，地點位於水湳經貿園區。記者陳敬丰／攝影

經貿 大巨蛋

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