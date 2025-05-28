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盧秀燕宣布大巨蛋落腳水湳 建商：交通、安全疏散要做到

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
位於水湳經貿園區內的台中國際會展中心一期東側展館預計今年10月啟用。圖／台中市政府提供
位於水湳經貿園區內的台中國際會展中心一期東側展館預計今年10月啟用。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今早宣布，台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，期盼至少能容納3萬席次，引起房地產界震撼彈。建商認為，樂觀其成，建議交通、捷運要到位，首重交通不打結、安全疏散這2項，30分鐘內要把3萬人安全疏散。

大台中不動產公會理事長王至亮說，業界樂觀其成，建議蓋大巨蛋，交通、捷運等都要到位，首重交通不打結、安全疏散，30分鐘內要把3萬人安全疏散。

台中市長盧秀燕今天上午宣布，台中即將興建大巨蛋，由民間投資人以BOT方式興建，地點位於水湳經貿園區的創研一用地，該地符合用地單純、面積足夠、交通方便與商業機能4個期望，市府希望興建至少能容納3萬席次。

住商中區協理賴萬認為，做為台中市未來發展重心，各界都對其賦予相當期待，落腳水湳不僅能與其他目前的建設產生綜效，同時交通便利亦有助於疏散因大型賽事湧入的人潮。

台中市長盧秀燕宣布，台中將興建大巨蛋，地點位於水湳經貿園區。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕宣布，台中將興建大巨蛋，地點位於水湳經貿園區。記者陳敬丰／攝影

經貿 大巨蛋

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