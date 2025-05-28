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台中大巨蛋用地敲定！盧秀燕：落腳水湳經貿園區 至少3萬席次

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台中大巨蛋用地敲定！盧秀燕：落腳水湳經貿園區 至少3萬席次

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布，台中將興建大巨蛋，地點位於水湳經貿園區。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕宣布，台中將興建大巨蛋，地點位於水湳經貿園區。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕今天上午宣布，台中即將興建大巨蛋，由民間投資人以BOT方式興建，地點位於水湳經貿園區的創研一用地，該地符合用地單純、面積足夠、交通方便與商業機能4個期望，市府希望興建至少能容納3萬人以上的大型多功能場館。

盧秀燕說，市府今天上午8時半上網公告，台中將興建「超級蛋」，也就是大巨蛋，由民間投資人根據促參法自提BOT，地點就在水湳經貿園區的創研一；該地完全是素地，不需要徵收，也沒有建物需要拆遷，面積也符合市府5到15、6公頃的期待，約有16.3公頃。

盧秀燕表示，水湳經貿園區創研一的交通方便，有2條捷運的站點，包含已投入營運的綠線文華站、櫻花站，以及未來橘線的站點，到高鐵台中站與台中國際機場的車程大概都只要半小時，是非常重要的交通節點；這塊地也具有良好的商業投資性，以上4項因素符合市府期待，雀屏中選。

盧秀燕指出，公告內容中，大巨蛋希望提供至少3萬人以上的席次，並且是多功能場館，能夠舉行棒球等大型體育賽事，以及大型乃至超大型的演唱會等藝文表演。台中大巨蛋已經啟動，進入政府程序。

媒體詢問盧秀燕怎麼看高雄市長陳其邁的「高雄發電量比台中多」說法，盧僅說「謝謝」，未正面回應。

經貿 盧秀燕 大巨蛋

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