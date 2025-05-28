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火爆反對彰化芳苑蓋火葬場 男跌倒骨折

聯合報／ 記者簡慧珍林宛諭／彰化報導
彰化縣政府將在芳苑鄉蓋火葬場，昨天生命園區說明會，有抗議民眾受傷骨折。圖／讀者提供
彰化縣政府將在芳苑鄉蓋火葬場，昨天生命園區說明會，有抗議民眾受傷骨折。圖／讀者提供

彰化縣政府欲在芳苑鄉蓋火葬場，昨舉辦說明會時，反對的地方團體號召500人到場抗議，質疑空汙、水資源汙染，有抗議人士情緒激動，撞倒桌子釀大腿骨折送醫；二水鄉民從去年間即檢舉當地瀝青工廠排放廢氣，昨天縣議會環衛小組下鄉考察時，縣民在說明會下跪陳情，揚言廠方若不改善，將圍廠抗議。

彰化縣府將在芳苑鄉興建火葬場，昨在芳苑福海宮、彰化市原住民文化生活館舉辦「生命園區」說明會，其中福海宮是主場地，反二林芳苑火葬場自救會近500人到場，約200名抗議代表進入會場，部分抗議代表不滿縣政府說明要衝過用桌子排成的封鎖線，其中一人撞到桌子跌倒左大腿骨折送醫。

民政處長劉玉平在說明會引用資料，說明未來火葬場無空汙、水汙疑慮，但抗議人士認為，火葬場會排放臭氣、汙水，送葬隊伍從全縣各鄉鎮到芳苑鄉，沿途的噪音及視覺上的汙染，對偏鄉民眾很不公平，雙方對話無交集，因抗議人士要衝過封鎖線向縣府人士理論時，1名抗議人士碰撞桌子骨折。

彰化縣二水鄉合興村一家瀝青工廠，從去年迄今數度被縣民檢舉空汙。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二水鄉合興村一家瀝青工廠，從去年迄今數度被縣民檢舉空汙。記者簡慧珍／攝影

另外，彰化縣二水鄉一家瀝青工廠從去年至今年4月，已被縣民檢舉排空汙，環保局已裁罰3次，每次裁罰15萬至16萬元，但廠方未根本改善，合興等4村30多名村民代表，昨趁縣議會環衛小組下鄉考察時，在說明會陳情，甚至下跪拜託，廠方不能一拖再拖，廠方開出改善需10個月，村民不同意，結論是要求加速改善否則圍廠。

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