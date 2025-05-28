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集集火車站賣場老舊 將重建商場

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
日月潭國家風景區管理處重建集集火車站旁賣場，設計圖曝光，以低矮山形屋頂設計，為開放式半戶外市集與室內場域。圖／日管處提供
日月潭國家風景區管理處重建集集火車站旁賣場，設計圖曝光，以低矮山形屋頂設計，為開放式半戶外市集與室內場域。圖／日管處提供

南投集集火車站雖是知名景點，周邊鐵皮賣場老舊簡陋，不符觀光需求，日月潭國家風景區管理處斥資7198萬元重建，昨天動土，完工後可望提升旅客體驗，強化在地農特產展售功能，最快明年底前啟用。

日月潭國家風景區管理處指出，日月潭觀光圈有4大軸線，其中集集鐵道軸線串連彰化田中、二水、南投名間、集集、水里到信義等鄉鎮，形成特色旅遊軸線，集集火車站是指標性景點，但周邊攤商賣場等既有旅遊服務設施老舊簡陋。

日管處編7198萬元興建火車站旁商場設施，以低矮山形屋頂設計，保留天際線，呼應集集山巒地貌，順應百年木構車站歷史樣態，昨天動土，預計明年7月完工、同年底前啟用。

日管處長柯建興說，集集火車站既有旅遊服務設施，為921地震安置攤商所建，使用已逾20年，老舊簡陋、不符觀光需求，地方盼改善，因此利用集集支線停駛時重建。

柯建興表示，商場未來是開放式半戶外市集與室內場域，未來賣店戶外空間可舉辦市集，作為在地農特產、小農市集、文創商品等展售平台；室內是多功能使用空間，提升使用效益，也能全面引進OT經營。

南投縣長許淑華昨參與動土，她期盼賣場完工後能提升旅客體驗，強化農特產展售功能，搭配集集支線重新通車，打響南投觀光品牌，帶更多遊客到南投，縣府將持續與日管處、公所合作完善周邊設施。

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