斥資500萬元！台中西屯5里合用活動中心增設電梯今開工

台中市西屯區福安里兒童暨老人活動中心1989年啟用，為地上二層樓建築物，五里聯合使用，因未設電梯，年長及行動不便者上下樓吃力。市府傾聽地方心聲，投入500萬元增設電梯，今舉行開工祈福典禮，預計明年1月完工。

民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕主持典禮時表示，感謝各方努力促成，完成地方心願，完工後民眾出入更安全便利，將成為周邊鄰里老少咸宜的活動場域。

吳世瑋說，這處中心啟用逾36年，由福雅、福安、福林、福瑞及福聯等五里聯合使用，活動中心使用頻繁，市府為提升公共建築的安全、友善，積極籌措500萬元經費，增設無障礙電梯；感謝在地議員、福雅里長王勝偉及福雅長青關懷協會理事長歐碧鳳積極爭取，以及市議會對預算的支持。

西屯區長鄭錫禧表示，此次電梯增設工程，將在活動中心右側增設2層鋼筋混凝土主體結構的升降機間，內部搭載10人座電梯，完工後長輩就可以輕鬆上下樓，盼未來能鼓勵更多長輩走出家門，到活動中心參加活動。