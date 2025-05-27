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海邊的橋壞得快 嘉邑行善團籌款500萬元建造彰化海尾橋
彰化縣芳苑鄉臨海，海風長年吹襲，橋梁道路耗損較快，漢寶村海尾橋才興建25年就被鑑定為危橋，鄉公所經費不足，幸獲嘉邑行善團主動伸援，募款約500萬元重建，今開工典禮村民踴躍參加，感謝嘉邑行善團造福偏鄉。
鄉長林保玲、嘉邑行善團理事長鄭秀玉共同主持開工典禮，立法委員謝衣鳯、縣政府工策會總幹事洪榮章、芳苑鄉代會主席陳禮模及多名村長、鄉民觀禮。林保玲說，海尾橋橫跨海尾第二排水幹線，2000年興建完工，肩負人車通行、農作運輸和緊急救援的重要功能，未料漢寶村臨海，海尾橋主梁混凝土破損、鋼筋外露鏽蝕，被鑑定為危橋。
林保玲感謝嘉邑行善團義舉，當聽說芳苑鄉有危橋待修，就主動募款協助重建，第一座文津橋已完工通車，今動工建造的海尾橋是第二座，將拉升橋身30公分，新建長13.05公尺、寬7.4公尺的鋼筋混凝橋梁，預計90天後完工，新橋以後不會浸泡潮汐裡遭腐蝕。
嘉邑行善團理事長鄭秀玉表示，去年9月8日她當選理事長，為芳苑鄉修建文津橋，鄉公所又報修兩座危橋，嘉邑行善團理監事會決議集資千萬元，今動工的海尾橋和中三橋，每座各500萬元建造，若費用不夠，嘉邑行善團仍會籌款完成。
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