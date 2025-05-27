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衛生所暨長照衛福新建大樓今啟用 彰化超高齡偏鄉有新地標
彰化縣大城鄉65歲以上人口占比27.6%，步入超高齡社會，縣政府爭取中央補助興建大城鄉衛生所暨長照衛福新建大樓，歷時半年試營運一切順利，今落成啟用，數百名地方士紳和鄉民抱著辦喜事心情到場，一片喜氣洋洋。
縣政府申請前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點」，中央補助9071萬2千元，縣府自籌1601萬3千元，選定大城鄉市中心的大城國小旁縣有地，2021年4月發包興建大城鄉衛生所暨長照衛福新建大樓。
縣長王惠美主持落成啟用典禮，感謝中央特別照顧彰化偏鄉，補助建造這幢大樓，她說，這座5層高大樓不僅提供公共衛生、醫療保健、托嬰、育兒、親子、心理衛生和長照的一站式服務，從0歲照顧到100歲，也是大城鄉新地標。
衛福部長照司長祝健芳表示，縣府團隊積極提案，盤點閒置土地並與在地民眾溝通，爭取中央補助讓長照衛福大樓一幢幢興建，目前彰化縣長照服務涵蓋率達92%，超過全國平均85.46%，期待長照衛福大樓可照顧在地鄉親。
大城鄉長陳玉照說，大城鄉位是全縣也是全國的長壽鄉，但醫療資源稀少，感謝縣長、衛生局和中央單位支持，促成大城鄉擁有複合式的多功能長照大樓，照顧偏鄉民眾的健康。
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