快訊

鋒面接近明下半日變天！雷雨炸3天 端午連假後期才轉晴

檢察官聲請電子監控 法官裁定辜仲諒帶「個案手機」拍照報到

聽新聞
0:00 / 0:00

衛生所暨長照衛福新建大樓今啟用 彰化超高齡偏鄉有新地標

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉衛生所暨長照衛福新建大樓啟用，有親子育兒館服務偏鄉家長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉衛生所暨長照衛福新建大樓啟用，有親子育兒館服務偏鄉家長。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉65歲以上人口占比27.6%，步入超高齡社會，縣政府爭取中央補助興建大城鄉衛生所長照衛福新建大樓，歷時半年試營運一切順利，今落成啟用，數百名地方士紳和鄉民抱著辦喜事心情到場，一片喜氣洋洋。

縣政府申請前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點」，中央補助9071萬2千元，縣府自籌1601萬3千元，選定大城鄉市中心的大城國小旁縣有地，2021年4月發包興建大城鄉衛生所暨長照衛福新建大樓。

縣長王惠美主持落成啟用典禮，感謝中央特別照顧彰化偏鄉，補助建造這幢大樓，她說，這座5層高大樓不僅提供公共衛生、醫療保健、托嬰、育兒、親子、心理衛生和長照的一站式服務，從0歲照顧到100歲，也是大城鄉新地標。

衛福部長照司長祝健芳表示，縣府團隊積極提案，盤點閒置土地並與在地民眾溝通，爭取中央補助讓長照衛福大樓一幢幢興建，目前彰化縣長照服務涵蓋率達92%，超過全國平均85.46%，期待長照衛福大樓可照顧在地鄉親。

大城鄉長陳玉照說，大城鄉位是全縣也是全國的長壽鄉，但醫療資源稀少，感謝縣長、衛生局和中央單位支持，促成大城鄉擁有複合式的多功能長照大樓，照顧偏鄉民眾的健康。

長照 衛生所 彰化

延伸閱讀

曼谷審計大樓倒塌 泰國特別調查局建議起訴5人

彰化火葬場說明會抗議民眾激憤衝撞桌子 1人骨折送醫

老牌紡織公司股票法拍抵遺產稅 彰化法拍會讓你入手資產概念股

長照特別扣除額設有排富條款 三情況不適用

相關新聞

斥資500萬元！台中西屯5里合用活動中心增設電梯今開工

台中市西屯區福安里兒童暨老人活動中心1989年啟用，為地上二層樓建築物，五里聯合使用，因未設電梯，年長及行動不便者上下樓...

海邊的橋壞得快 嘉邑行善團籌款500萬元建造彰化海尾橋

彰化縣芳苑鄉臨海，海風長年吹襲，橋梁道路耗損較快，漢寶村海尾橋才興建25年就被鑑定為危橋，鄉公所經費不足，幸獲嘉邑行善團...

衛生所暨長照衛福新建大樓今啟用 彰化超高齡偏鄉有新地標

彰化縣大城鄉65歲以上人口占比27.6%，步入超高齡社會，縣政府爭取中央補助興建大城鄉衛生所暨長照衛福新建大樓，歷時半年...

彰化火葬場說明會捨近求遠…不選在二林舉辦 民眾質疑霸凌偏鄉

彰化縣政府擬在芳苑鄉設彰化縣生命園區興建火葬場，今天下午同時在芳苑鄉福海宮、彰化市原住民生活館舉辦說明會，芳苑反火葬場自...

台中「心之芳庭」結束營業 原址新集團接手打造戶外婚禮場域

台中婚禮與觀光旅遊綜合園區「心之芳庭」經營15年後，因租約期滿結束營業，業主轉與雲品國際簽約，並在重新命名為「芳庭路壹號...

台中大雅民宅被棄置大量保麗龍 環保局追查中

台中市大雅區上雅里長陳映辰今天接獲民眾通報，大雅區雅環路住家門前昨晚被丟很多冷氣包裝緩衝材，即保麗龍，倒完就離開，台中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。