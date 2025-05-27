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佛光山惠中寺5/31起34位名師開講 開放線上報名、免費入場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
佛光山惠中寺「未來與希望」講座，今年邀請歌手齊豫開講。圖／惠中寺提供
佛光山惠中寺「未來與希望」講座，今年邀請歌手齊豫開講。圖／惠中寺提供

佛光山惠中寺2025年「未來與希望」系列講座，今年主題訂為「向前有路」，5月31日起，邀請34名各行各業的「名師」，展開29場次的接力式名人開講，分享他們的生命故事，現場聽講採線上報名，免費入場。

佛光山中區總住持暨惠中寺住持覺居法師表示，「未來與希望」系列講座從2015年開辦迄今，邁向第11年，新惠中寺在去年10月6日落成啟用後，第一次在新惠中寺舉辦，每年名師薈萃深受台中民眾期待，盼透過「未來與希望」系列講座，讓大家能獲得更多的啟發及生活的力量。

覺居法師說明，今年講座邀34名師，講師陣容有心定和尚、陳亞蘭、胡志強、郝旭烈、覺居法師、李佳芬、徐棟英、楊月娥、謝哲青、慧寬法師、翁國昌、李崇義、謝文憲、沈春華、江振誠、洪蘭、覺培法師、陳昭瑋、李鴻源、李旭東、曲全立、妙光法師、蔣勳、謝震武、陳月卿、王文靜、陳怡蓁、陳義芝、施璧玉、黃昶然、歐麗娟、齊豫、李建復、心保和尚，引領聽眾重新看見內在的力量。

惠中寺表示，為鼓勵台中市民踴躍參與講座，主辦單位特別提供講座期間，凡線上報名持QR CODE辨識親蒞現場聆聽者，滿10場、20場即可免費兌換2025未來與希望向前有路「精進學習限量好禮」；另外，還加碼送參加「法師場」5月31日、6月8日、6月15日、6月28日場次，前500名現場聽眾，將獲得限量「向前有路專屬文創禮」。

惠中寺2025年「未來與希望」系列講座5月31日至6月28日每晚7時30分至9時，在新惠中寺3樓大殿舉辦，現場聽講採線上報名，免費入場；無法親蒞現場或海外的聽眾，可收看「佛光山惠中寺」官方Facebook、YouTube、Zoom會議室同步LIVE直播。

現場聽講地點為佛光山惠中寺新址：台中市西屯區福元街69號。活動詳情資訊及報名，可瀏覽「未來與希望系列講座」活動官網：https://huichung2025.conf.tw/

佛光山惠中寺住持覺居法師說，「未來與希望」講座今年邀34名師開講，歡迎大家採線上報名參與。記者趙容萱／攝影
佛光山惠中寺住持覺居法師說，「未來與希望」講座今年邀34名師開講，歡迎大家採線上報名參與。記者趙容萱／攝影
佛光山惠中寺「未來與希望」講座，今年邀請歌手李建復開講。圖／惠中寺提供
佛光山惠中寺「未來與希望」講座，今年邀請歌手李建復開講。圖／惠中寺提供

法師 和尚 佛光山

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