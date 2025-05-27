台中迎端午…穿木屐躦鯪鯉 萬和宮今揀250斤這消暑美食

台中南屯萬和宮為迎端午，當天舉辦「2025南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動，還提供當地特有的消暑美食「麻芛湯」等。萬和宮今採買重達250斤的黃麻，並動員數十位志工挑揀黃麻的嫩葉及嫩芽（麻芛），董事長蕭清杰讚不絕口表示，端午當天煮成美味可口的麻芛湯，分2個時段供應，讓大眾品嘗。

麻芛是黃麻的嫩葉及嫩芽，早年農民惜福，把苦味很重的麻芛去除葉脈、搓揉葉片，可加入地瓜和小魚乾等煮成湯，成了清涼降火氣的夏日佳餚。

蕭清杰說明，端午節穿木屐躦鯪鯉已登錄為台中市民俗類文化資產，南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華，由市府主辦、南屯區公所承辦，萬和宮全力配合。5月31日、端午節當天從上午10時到下午5時，在萬和宮前廣場及南屯老街登場。

當天有街頭藝人表演、擺龍舟遊戲、請神儀式、立鴕鳥蛋及重頭戲的「穿木屐躦鯪鯉踩街」活動等趣味競賽，當天上午10時30分，以及下午1時30分等兩個時段，品嘗萬和宮煮的麻芛湯、魚丸湯及文昌公廟供應的粽子。