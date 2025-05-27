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台中端午動一夏 BMI不小於24各運動中心健身房免費

中央社／ 台中27日電

端午連假將至，台中市政府運動局今天表示，各國兒運中心推出豐富課程，5月30日至6月1日端午連假期間，「身體質量指數（BMI）大於或等於24民眾，提供免費使用健身房1小時」優惠。

台中市運動局今天發布新聞稿指出，各國兒運中心經營團隊為市民提供優質運動場域，端午連假優惠多元豐富，朝馬國運推出「粽情粽意動起來」端午連假單堂體驗課程；南屯國運推出水上划船遊戲活動；港區運動公園推出體驗課程優惠（展棍提斯、空中環、空中提斯）等。

長春國兒運推出「粽夏拚球技」球類課程及「端午動一夏」精選課程；大里國兒運則舉辦端午暨水中自救活動；潭子國兒運推出兒童學院節慶體驗課，每堂只要新台幣150元；北屯東峰兒運則舉辦端午神射手活動，並有打卡提供兒童單次入場券活動，鼓勵各式族群，善用連假期間保持運動習慣，擁有健康快樂生活。

運動局長游志祥呼籲，在享受節慶美食之餘，也要記得保持運動好習慣。

運動 連假 台中市 健身房

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