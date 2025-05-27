彰化火葬場說明會捨近求遠…不選在二林舉辦 民眾質疑霸凌偏鄉

彰化縣政府擬在芳苑鄉設彰化縣生命園區興建火葬場，今天下午同時在芳苑鄉福海宮、彰化市原住民生活館舉辦說明會，芳苑反火葬場自救會在二地說明會抗議，自救會質疑說明會不在二林辦，卻遠赴彰化市辦，分明是欺負在地人，要讓外人來支持火葬場，也要求火葬場應撤案。

芳苑反火葬場自救會由議員等民代、及彰化縣環境保護聯盟陪同下，兵分兩路前往二地說明會抗議，彰化市原住民生活館的說明會湧進二百多位抗議民眾，彰化警分局也由分局長林英煌親自帶隊，動員150人次警力維護現場秩序，芳苑與彰化市二地說明會縣府分別由民政處處長劉玉平、副處長陳俊南主持，抗議民眾在原民館以吹哨子方式表達不滿，場面一度火爆。

縣議員洪騰明說，雖火葬場是興建在芳苑鄉，但鄰近的二林鎮也大受影響，縣府也應在二林鎮辦說明會，而當初會選址在芳苑鄉，到底有什麼依據？如何評估？一定要公開，才能說服大家，否則廢土、火葬場什麼壞的都要在芳苑二林，當地以農業為主，並不適合設火葬場，應該設在人口數多的地方，也免得大家舟車勞頓到偏鄉，不能每次壞的都在偏鄉，這是多數霸凌人口數少的地方。

自救會成員二林鎮趙甲里居民謝先生說，彰化並不需要蓋火化場，並不是每個縣市都需要自己的火化場，彰化縣的焚化爐也會支援收外縣市的廢棄物，外縣市的火化場也應支援解決彰化往生者的火化問題。

自救會成員認為，火葬場預定地在二林監獄旁，沒在二林開說明會，竟開在距離預定地開車要近1小時路程的彰化市實在是欺負在地人，是要讓外地人來支持火葬場。且彰化已有九座焚化爐，大多數是燒外縣市不要的廢棄物，如果別的縣市不能接受處理彰化往生者火化需求，請把外縣市的焚化廢棄物全部退還。

彰化縣政府表示，二場說明會是向鄉親報告生命園區的需求、基地條件、未來規劃，未來會運用科技及最新設備建置火化爐具及空汙設備，以完整收集燃燒後的廢氣，確保排放後氣體符合空氣污染排放標準，解除民眾對於污染的疑慮。園區整體建築以明亮的設計，營造莊嚴的空間感，同時加強環境景觀綠美化，希望改變民眾對生命園區的刻板印象。

針對為何說明會辦在彰化市？縣府表示，公開會議目的在蒐集民眾意見，依法並無指定地區，但因火化場是全縣性設施，縣府仍選擇在所在地及彰化市各辦一場公開會議。

縣府表示，針對會議中民眾提出的意見，縣府將完整記錄，並依照規定納入環境影響評估說明書，供委員後續審議參考，後續也將依環評委員審議結論辦理。