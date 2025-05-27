台中「心之芳庭」結束營業 原址新集團接手打造戶外婚禮場域

台中婚禮與觀光旅遊綜合園區「心之芳庭」經營15年後，因租約期滿結束營業，業主轉與雲品國際簽約，並在重新命名為「芳庭路壹號莊園」後已啟動全面改裝。雲品國際今表示，目標要打造中台灣具設計感與國際美學的高端戶外婚宴旗艦場域，即日起開放明年5月1日起的婚宴訂席。

雲品國際總經理丁原偉說，「芳庭路壹號莊園」的加入，使君品Collection宴會平台的宴會營運總桌數超過1千桌，改裝升級不僅延續場地情感記憶，更透過獨特的宴會廳空間設計與高端餐飲服務，打造出融合自然人文、現代美學與歐式情調的新型態婚禮地標，希望能重塑婚宴產業的新體驗場景。

他說，建築體將引入大面積玻璃設計，以採光增加空間通透感，把戶外森林景致引進室內，更讓賓客在大廳、迎賓處能一覽台中市景，享受自然光與城市天際線交織的動人景致。而全新的歐式宴會廳中，也將導入歐式鑄鐵裝置藝術、鑄鐵老件古董、手工砌石牆與義大利式老石磚路的鋪設，在室內也像是在室外，彷彿走進米蘭艾曼紐二世拱廊中。

在空間功能上，園區將規畫二樓有兩間宴會廳、頂樓戶外證婚、以及可作為包廂婚禮或證婚儀式的森林教堂，總胃納量可達68桌，同一餐期至多可辦理四場宴會，靈活支援各類婚宴、品牌活動與企業會議需求。