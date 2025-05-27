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台中大雅民宅被棄置大量保麗龍 環保局追查中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區上雅里里長陳映辰今天獲民眾通報，住家門前昨晚被廠商丟很多冷氣包裝緩衝材，即保麗龍倒完即離開，民眾不知所措。圖／上雅里里長陳映辰提供
台中市大雅區上雅里里長陳映辰今天獲民眾通報，住家門前昨晚被廠商丟很多冷氣包裝緩衝材，即保麗龍倒完即離開，民眾不知所措。圖／上雅里里長陳映辰提供

台中市大雅區上雅里長陳映辰今天接獲民眾通報，大雅區雅環路住家門前昨晚被丟很多冷氣包裝緩衝材，即保麗龍，倒完就離開，台中市環保局表示，將追查拋棄保麗物廢棄物車輛的車牌號碼，追查行為人資料，依法可罰1200元以上，6000元以下罰鍰。

大雅區上雅里長陳映辰表示，已經在附近民宅調閱到監視器，保留影像及證據，希望環保局盡速查出，避免再發生亂丟垃圾行為。

台中市環保局表示，檢視網路上影像，發現一輛車開到大雅區隨意拋棄保麗龍廢棄物，環保局將查詢該車輛行為人相關資料，並派員依循相關事證進行查處，倘確實查獲違規行為人，將依法辦理；隨地拋棄保麗龍廢棄物行為涉違反廢棄物清理法第27條第1款規定，可處1200元以上6000元以下罰鍰。

環保局 廢棄物 台中市

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