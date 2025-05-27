彰化火葬場說明會抗議民眾激憤衝撞桌子 1人骨折送醫

彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，今在芳苑福海宮舉辦「生命園區」說明會，反二林芳苑火葬場自救會約500人到場抗議，近200名抗議代表進入會場，部分抗議代表不滿縣政府說明要衝過用桌子排成的封鎖線，其中一人撞到桌子跌倒左大腿骨折送醫。

縣政府今同時在彰化市原住民文化生活館、芳苑鄉福海宮舉辦生命園區說明會，芳苑鄉是主場地，由民政處長劉玉平主持，說明生命園區的規畫及願景。反火葬場自救會發動10輛遊覽車載民眾到場抗議，會場容納不下抗議民眾，縣政府和警方開放約200名抗議代表進場聆聽。

劉玉平引用現有相關資料說明巷火葬場現代化，沒空汙、水汙等疑慮。抗議代表輪番發言，抨擊興建火葬場會排放臭氣、汙水，送葬隊伍從全縣各鄉鎮到芳苑鄉，沿途的噪音及視覺上的汙染，對偏鄉民眾很不公平，且彰化縣人口數逐年減少，鄰近縣市就有火葬場，彰化縣根本不用浪費公帑興建。

縣政府民政處和抗議代表的對話沒交集，數十名抗議代表要衝過封鎖線直接找劉玉平等人理論，其中一名抗議代表撞到桌子跌倒無法起來，原來左大腿骨折，幸 無生命危險，被警方通知119送醫急救。目前說明會持續中。