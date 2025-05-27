快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

彰化火葬場說明會抗議民眾激憤衝撞桌子 1人骨折送醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣生命園區說明會中，民眾衝擊受傷骨折，躺在地上等待送醫。圖／民眾提供
彰化縣生命園區說明會中，民眾衝擊受傷骨折，躺在地上等待送醫。圖／民眾提供

彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，今在芳苑福海宮舉辦「生命園區」說明會，反二林芳苑火葬場自救會約500人到場抗議，近200名抗議代表進入會場，部分抗議代表不滿縣政府說明要衝過用桌子排成的封鎖線，其中一人撞到桌子跌倒左大腿骨折送醫。

縣政府今同時在彰化市原住民文化生活館、芳苑鄉福海宮舉辦生命園區說明會，芳苑鄉是主場地，由民政處長劉玉平主持，說明生命園區的規畫及願景。反火葬場自救會發動10輛遊覽車載民眾到場抗議，會場容納不下抗議民眾，縣政府和警方開放約200名抗議代表進場聆聽。

劉玉平引用現有相關資料說明巷火葬場現代化，沒空汙、水汙等疑慮。抗議代表輪番發言，抨擊興建火葬場會排放臭氣、汙水，送葬隊伍從全縣各鄉鎮到芳苑鄉，沿途的噪音及視覺上的汙染，對偏鄉民眾很不公平，且彰化縣人口數逐年減少，鄰近縣市就有火葬場，彰化縣根本不用浪費公帑興建。

縣政府民政處和抗議代表的對話沒交集，數十名抗議代表要衝過封鎖線直接找劉玉平等人理論，其中一名抗議代表撞到桌子跌倒無法起來，原來左大腿骨折，幸 無生命危險，被警方通知119送醫急救。目前說明會持續中。

火葬場

延伸閱讀

影／今天春季低溫日數多 彰化綠肉洋香瓜採收撞期正是品嘗好時機

朱立倫願交棒 彰化藍營基層盼世代交替、扛2026輔選重任

中捷綠線延伸大坑、彰化明年綜規報審 明起3場公聽會

「太可惡！」北市無照董座暴衝釀8傷 遭撞傷家屬怒告傷害：絕不和解

相關新聞

台中大雅民宅被棄置大量保麗龍 環保局追查中

台中市大雅區上雅里長陳映辰今天接獲民眾通報，大雅區雅環路住家門前昨晚被丟很多冷氣包裝緩衝材，即保麗龍，倒完就離開，台中市...

彰化火葬場說明會抗議民眾激憤衝撞桌子 1人骨折送醫

彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，今在芳苑福海宮舉辦「生命園區」說明會，反二林芳苑火葬場自救會約500人到場抗議，近200...

台中北屯中清路天橋走入歷史 市府5月29日拆除

台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間，影響行人通行與車輛視線，人行天橋...

集集火車站旁賣場太簡陋 日管處斥資7000萬重建

南投集集火車站是知名景點，但其周邊鐵皮賣場老舊簡陋，不符現代觀光產業需求，經地方向中央爭取改善，日月潭國家風景區管理處斥...

影／今天春季低溫日數多 彰化綠肉洋香瓜採收撞期正是品嘗好時機

今年春季低溫日數多，彰化縣綠肉網紋洋香瓜生長遲延，永靖鄉農會今舉辦全縣第二屆網紋洋香瓜評鑑，由福興鄉陳照委抱回冠軍，參賽...

影／彰化瀝青工廠排廢氣需10個月改善 民眾放話圍廠抗爭

彰化縣二水鄉一家瀝青工廠接連被檢舉汙染空氣，環保局裁罰3次，都沒根本改善，合興村等4村30多名村民代表今向縣議會環衛小組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。