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台中北屯中清路天橋走入歷史 市府5月29日拆除

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋，將於5月29日至6月2日啟動夜間拆除作業。圖／建設局提供
台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋，將於5月29日至6月2日啟動夜間拆除作業。圖／建設局提供

台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間，影響行人通行與車輛視線，人行天橋經1個月試封閉，發現對民眾影響不大，建設局決定將於5月29日至6月2日啟動夜間拆除作業，拆除後將拓寬人行道，並退縮行穿線，打造友善的步行空間。

建設局長陳大田表示，中清路與大鵬路口人行天橋設置多年，隨著周邊環境與通行習慣改變，多數行人改以平面行穿線通行，導致天橋使用率極低，且橋墩占用人行道空間，也衍生通行安全與視覺障礙等問題。

陳大田說，市府今年初啟動拆除規劃，除聽取地方意見，今年4月也啟動1個月試封閉人行天橋，觀察民眾反應，結果顯示對民眾影響不大，決定正式拆除。

建設局指出，天橋拆除後，市府將拓寬人行道、行穿線退縮及擴大行人停等區等人本設施優化，強化路口安全與通行效率。此外，中清路從大鵬路口至經貿路一段，約550公尺長的沿線路口，將一併推動無障礙斜坡道改善，營造更完善的步行環境，改善工程經費約700萬元。

建設局表示，拆除工程將於5月29日至6月2日夜間21時至凌晨5時施作，避開日間尖峰車流，降低對交通的影響；施工期間，中清路二段與大鵬路口將實施全線封閉，提醒民眾減速慢行，並配合人員引導及現場施工指示，或提前改道，以確保行車與行人安全。

行人 人行道

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