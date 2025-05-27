集集火車站旁賣場太簡陋 日管處斥資7000萬重建

南投集集火車站是知名景點，但其周邊鐵皮賣場老舊簡陋，不符現代觀光產業需求，經地方向中央爭取改善，日月潭國家風景區管理處斥資7198萬元重建，今動土，完工後可望提升旅客體驗，強化在地農特產展售功能，最快明年底前啟用。

日月潭國家風景區管理處指出，日月潭觀光圈有4大軸線，其中集集鐵道軸線串連彰化田中、二水、南投名間、集集、水里到信義等鄉鎮形成特色旅遊軸線，集集火車站則是指標性景點之一，但其周邊攤商賣場等既有旅遊服務設施老舊簡陋。

日管處長柯建興說，集集火車站既有旅遊服務設施，為921地震後的時任鎮長林明溱為安置攤販所搭建的簡易鐵皮屋賣場，使用至今已逾20年，老舊簡陋也不符現代觀光產業需求，地方盼改善，該處因此利用集集支線停駛期間規畫重建。

日管處編列經費7198萬元興建火車站旁商場設施，以低矮山形屋頂設計，保留天際線開闊感，呼應集集山巒地貌，並順應百年木構車站歷史樣態，今動土，預計明年7月完工、同年底前啟用，可望提升旅客體驗，強化在地農特產展售功能。

柯建興表示，該商場設施完工後將規畫為開放式半戶外市集與室內場域，未來賣店戶外空間可舉辦市集活動，作為在地農特產、小農市集、文創商品等展售平台；室內場域則當作多功能使用空間，提升地方使用效益，也能全面引進OT經營。