快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

集集火車站旁賣場太簡陋 日管處斥資7000萬重建

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭國家風景區管理處重建集集火車站旁賣場，設計圖今也曝光，以低矮山形屋頂設計，為開放式半戶外市集與室內場域。圖／日管處提供
日月潭國家風景區管理處重建集集火車站旁賣場，設計圖今也曝光，以低矮山形屋頂設計，為開放式半戶外市集與室內場域。圖／日管處提供

南投集集火車站是知名景點，但其周邊鐵皮賣場老舊簡陋，不符現代觀光產業需求，經地方向中央爭取改善，日月潭國家風景區管理處斥資7198萬元重建，今動土，完工後可望提升旅客體驗，強化在地農特產展售功能，最快明年底前啟用。

日月潭國家風景區管理處指出，日月潭觀光圈有4大軸線，其中集集鐵道軸線串連彰化田中、二水、南投名間、集集、水里到信義等鄉鎮形成特色旅遊軸線，集集火車站則是指標性景點之一，但其周邊攤商賣場等既有旅遊服務設施老舊簡陋。

日管處長柯建興說，集集火車站既有旅遊服務設施，為921地震後的時任鎮長林明溱為安置攤販所搭建的簡易鐵皮屋賣場，使用至今已逾20年，老舊簡陋也不符現代觀光產業需求，地方盼改善，該處因此利用集集支線停駛期間規畫重建。

日管處編列經費7198萬元興建火車站旁商場設施，以低矮山形屋頂設計，保留天際線開闊感，呼應集集山巒地貌，並順應百年木構車站歷史樣態，今動土，預計明年7月完工、同年底前啟用，可望提升旅客體驗，強化在地農特產展售功能。

柯建興表示，該商場設施完工後將規畫為開放式半戶外市集與室內場域，未來賣店戶外空間可舉辦市集活動，作為在地農特產、小農市集、文創商品等展售平台；室內場域則當作多功能使用空間，提升地方使用效益，也能全面引進OT經營。

南投縣長許淑華今也參與動土儀式，她期盼賣場完工後能提升旅客體驗，強化農特產展售功能，搭配集集支線重新通車，打響南投觀光品牌，將更多遊客帶到南投，縣府將持續與日管處、公所合作完善周邊停車、站牌等設施，促進集集發展。

南投集集火車站旁鐵皮賣場老舊簡陋，日月潭國家風景區管理處斥資7198萬元重新整建，今動土。圖／南投縣政府提供
南投集集火車站旁鐵皮賣場老舊簡陋，日月潭國家風景區管理處斥資7198萬元重新整建，今動土。圖／南投縣政府提供
南投集集火車站是知名景點，但其周邊鐵皮賣場老舊簡陋，日管處今年初偕同公所、縣府會勘並規劃整建改善。圖／集集鎮公所提供
南投集集火車站是知名景點，但其周邊鐵皮賣場老舊簡陋，日管處今年初偕同公所、縣府會勘並規劃整建改善。圖／集集鎮公所提供
日月潭國家風景區管理處重建集集火車站旁賣場，設計圖今也曝光，以低矮山形屋頂設計，為開放式半戶外市集與室內場域。圖／日管處提供
日月潭國家風景區管理處重建集集火車站旁賣場，設計圖今也曝光，以低矮山形屋頂設計，為開放式半戶外市集與室內場域。圖／日管處提供
南投集集火車站是知名景點，但其周邊鐵皮賣場老舊簡陋，日管處今年初偕同公所、縣府會勘並規劃整建改善。圖／集集鎮公所提供
南投集集火車站是知名景點，但其周邊鐵皮賣場老舊簡陋，日管處今年初偕同公所、縣府會勘並規劃整建改善。圖／集集鎮公所提供
南投集集火車站旁鐵皮賣場老舊簡陋，日月潭國家風景區管理處斥資7198萬元重新整建，今動土。圖／南投縣政府提供
南投集集火車站旁鐵皮賣場老舊簡陋，日月潭國家風景區管理處斥資7198萬元重新整建，今動土。圖／南投縣政府提供
南投集集火車站旁鐵皮賣場老舊簡陋，日月潭國家風景區管理處斥資7198萬元重新整建，今動土。圖／日管處提供
南投集集火車站旁鐵皮賣場老舊簡陋，日月潭國家風景區管理處斥資7198萬元重新整建，今動土。圖／日管處提供
日月潭國家風景區管理處重建集集火車站旁賣場，設計圖今也曝光，以低矮山形屋頂設計，為開放式半戶外市集與室內場域。圖／日管處提供
日月潭國家風景區管理處重建集集火車站旁賣場，設計圖今也曝光，以低矮山形屋頂設計，為開放式半戶外市集與室內場域。圖／日管處提供

集集 火車站

延伸閱讀

影／南投罷馬二階遭剔除3817份質疑刁難 選委會這樣說

南投垃圾外運焚化藏iPad、冰霸杯 慘遭全車退運

南投綜合大樓老舊整修恐破億 擬重建7樓高新大樓

南投山區暴雨「全台最爛路」投89線又坍交通中斷

相關新聞

台中大雅民宅被棄置大量保麗龍 環保局追查中

台中市大雅區上雅里長陳映辰今天接獲民眾通報，大雅區雅環路住家門前昨晚被丟很多冷氣包裝緩衝材，即保麗龍，倒完就離開，台中市...

彰化火葬場說明會抗議民眾激憤衝撞桌子 1人骨折送醫

彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，今在芳苑福海宮舉辦「生命園區」說明會，反二林芳苑火葬場自救會約500人到場抗議，近200...

台中北屯中清路天橋走入歷史 市府5月29日拆除

台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間，影響行人通行與車輛視線，人行天橋...

集集火車站旁賣場太簡陋 日管處斥資7000萬重建

南投集集火車站是知名景點，但其周邊鐵皮賣場老舊簡陋，不符現代觀光產業需求，經地方向中央爭取改善，日月潭國家風景區管理處斥...

影／今天春季低溫日數多 彰化綠肉洋香瓜採收撞期正是品嘗好時機

今年春季低溫日數多，彰化縣綠肉網紋洋香瓜生長遲延，永靖鄉農會今舉辦全縣第二屆網紋洋香瓜評鑑，由福興鄉陳照委抱回冠軍，參賽...

影／彰化瀝青工廠排廢氣需10個月改善 民眾放話圍廠抗爭

彰化縣二水鄉一家瀝青工廠接連被檢舉汙染空氣，環保局裁罰3次，都沒根本改善，合興村等4村30多名村民代表今向縣議會環衛小組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。