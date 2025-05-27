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影／今天春季低溫日數多 彰化綠肉洋香瓜採收撞期正是品嘗好時機

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣綠肉網紋洋香今年果粒普遍較小，香甜不受影響。記者簡慧珍／攝影
彰化縣綠肉網紋洋香今年果粒普遍較小，香甜不受影響。記者簡慧珍／攝影

今年春季低溫日數多，彰化縣綠肉網紋洋香瓜生長遲延，永靖鄉農會今舉辦全縣第二屆網紋洋香瓜評鑑，由福興鄉陳照委抱回冠軍，參賽瓜果部分果粒較小，所幸不影響果肉的甜度和口感。農民目前擔心生長遲延造成產期衝突，本月中旬以後大量上市恐影響行情。

全台洋香瓜種植面積約2130公頃，彰化縣約78公頃，僅占3%，其中永靖鄉種植面積約8公頃，面積雖少但品質精緻，永靖鄉農會洋香瓜禮盒榮獲2023年台灣農會百大精品獎項，縣政府去年起委託永靖鄉農會舉辦網紋洋香瓜評鑑，今年繼續承辦，邀請專家今到鄉農會大樓評鑑30組參賽綠肉網紋洋香瓜。

評審台中區農改場副研究員錢昌聖說，今年節氣清明過後仍有涼溫，網紋洋香瓜果實生長受阻礙，今參賽部分洋香瓜重量未達最低標準每顆1.6公斤，但天氣涼爽讓網紋生長較厚密、立體，為賣相加分，這是所謂「有一好，沒兩好」。

評鑑除了外表、熟度、果肉顏色，最重要是口感和甜度，今甜度都有13至14度，最甜為15.2度，評審每試吃一塊幾乎要潄口以免產生誤差，永靖鄉農會準備充足礦泉水供應，形成水果評鑑少見景象。

瓜農詹閔帆表示，今年網紋洋香瓜生長遲延，5月上旬應採收的延到5月中旬成熟，跟5月中旬以後成熟的「撞期」，兩期同時採收上市，產量多1/3，影響市場批發價，如要買瓜吃瓜可把握現在。

永靖鄉農會秘書林瑞敏說，溫室網紋洋香瓜屬高經濟作物，很多年輕人返鄉種瓜，鄉農會輔導青農栽種技術、向政府申請設施補助，農民在技術上得到支援，品質年年進步有目共睹。

第二屆綠肉網紋洋香瓜評鑑錄取12組，冠軍福興鄉陳照委、亞軍永靖鄉高沛誼和花壇鄉梁峰政，季軍三組分別是二林鎮薛世閎、大村鄉黃僅貽、二林鎮陳冠伶，另有6組優勝。

彰化縣政府和永靖鄉農會邀請專家評鑑綠肉網紋洋香瓜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和永靖鄉農會邀請專家評鑑綠肉網紋洋香瓜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉農會委託烘焙師用綠肉網紋洋香瓜製作蛋糕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉農會委託烘焙師用綠肉網紋洋香瓜製作蛋糕。記者簡慧珍／攝影

農民 農會

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