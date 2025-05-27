影／彰化瀝青工廠排廢氣需10個月改善 民眾放話圍廠抗爭

彰化縣二水鄉一家瀝青工廠接連被檢舉汙染空氣，環保局裁罰3次，都沒根本改善，合興村等4村30多名村民代表今向縣議會環衛小組陳情，甚至下跪拜託不能一拖再拖，廠方開出改善需10個月，村民不同意，結論是要求加速改善否則圍廠。

二水鄉合興村、源泉村、修仁村、倡合村的30多名村民，受不了瀝青工廠每次開機運轉都排放臭氣，去年到今年四月多次環保局檢舉，環保稽查員3次突擊採樣，檢測工廠排放廢氣不合格，每次依違規內容裁罰15萬元至16萬元，工廠次次承諾改善仍一再被罰，附近居民只好向縣議會陳情。

縣議會環衛小組今下鄉考察，數名縣議員跟著小組召集人鄭俊雄直奔二水鄉合興村，各村的村民代表搭帳蓬舉辦陳情說明會，警方派員維持秩序。多名村民指出，瀝青工廠排放臭氣令人嘔吐，村民再三要求停止汙染也向環保局檢舉，廠方答應今年過年（春節）後一定改善，事實證明食言，今一定要提出具體改善時程。

二水鄉民代表會主席羅森澤表示，瀝青工廠雖領有含法工廠登記證，但營業賺錢的同時不能汙染空氣和造成地方居民困擾，二水鄉以好山好水著稱，無法接受瀝青工廠汙染農作物、降低生活品質，廠方應盡速提出改善計畫。

瀝青廠劉姓經理說，工廠設備較舊，要測量工廠空間、重新畫圖來製作新設備，因目前缺工，廠商估評連同拆除舊設備、製作到安裝新設備需要10個月。他說完，村民不接受10個月等待期，紛紛反對，有人當場下跪要求「立刻改善，停止汙染。」

環保局長江培根也認為10個月太久，將耗費環保人力看守，廠方應推派能代表工廠的業主出來跟當地居民溝通，在這個過程中，環保局繼續督促工廠加速更新製程，做好空汙管控。