台中會展中心、綠美圖年底開館 盧秀燕：我們做的是世界級建設

台中綠美圖與台中國際會展中心已經完工，將於今年10月試營運，年底開館。台中市長盧秀燕今在市政會議表示，「我們做的不是城市建設，而是世界級建設」，台中巨蛋、國際會展中心、綠美圖三大建設齊聚，台中才有資格稱為文化城與經濟城。

盧秀燕指出，台中是百年文化城與經濟城，卻沒有市立美術館與總圖書館，無法展現文化與藝術涵養；台中是全國最大的產業聚落，包括精密機械、手工具、木工、自行車、航太、AI及半導體等九大產業聚集台中，卻沒有國際會展中心，廠商研發、生產、接訂單，甚至舉行會議與論壇都必須到外地；台中也沒有萬人以上的大型室內場館，很多大型演唱會無法在台中舉行。

盧秀燕強調，她曾許諾任內要興建台中巨蛋、國際會展中心、綠美圖三大場館，感謝市府團隊全力以赴，其中兩大建設「綠美圖」與「國際會展中心」年底將啟用，台中巨蛋也已開工興建中，這三大建設齊聚後，台中才有資格稱為文化城與經濟城，站上國際世界舞台。

盧秀燕表示，為紀念綠美圖啟用，文化局推出「貓貓蟲咖波」聯名限定版借閱證，限量8萬張，開放申請兩周，已發放2萬多張。盧呼籲民眾盡速申請，8萬張發完就絕版了，市府不會再加碼。

建設局長陳大田指出，台中每年平均有60檔展覽，但長年缺乏國際級展館展出，2004年水湳機場遷至清泉崗，民眾紛紛期盼有大型會展中心落成，市府2013年啟動規劃設計案招標，2019年開工，去年9月工程竣工，並點交給外貿協會。國際會展中心斥資89億興建，規劃展覽館與會議中心，會議中心可容納千人，展覽攤數可達2360攤，全棟可提供12600人使用。

經發局長張峯源表示，台中國際會展中心點交給外貿協會後，貿協將斥資3億元內部裝修，其中會議中心占74%，展覽館則占26%。會展中心將在10月21日試營運，首展舉辦國際五金展，目前會展中心與周邊停車空間共2718格，台中住宿能量充足，5月底將召開會展中心開幕的交通協調會，擬定交通配套措施。