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改裝噪音跑不掉了！台中烏日「環警監」查獲2次改裝車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」23日晚間在台中市龍井區遊園南路194號前實施。圖／警方提供
「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」23日晚間在台中市龍井區遊園南路194號前實施。圖／警方提供

台中市警局烏日分局統計，今年5月至23日啟動「靜城專案」，查獲疑似改裝噪音車並上傳共1164件，23日晚在龍井區遊園南路執行環警監稽查，取締3輛噪音改裝車，其中1輛機車為購買合格認證排氣管後2次改裝，依法告發，並罰1萬800元，重挫噪音車銳氣。

烏日警分局說明，為杜絕違法改裝車輛惱人噪音，烏日警分局結合交通部公路局台中區監理、台中市環保局，23日晚間9時至11時在龍井區遊園南路194號前實施「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」。

烏日警分局指出，23日晚共攔查8輛疑似改裝汽機車，3輛不合格，其中1輛機車為購買合格認證排氣管後2次改裝，不合格車輛將依噪音管制法相關規定告發，共計罰1萬800元，不合格車輛需召回檢驗；另排氣檢驗4輛不合格，將依空汙法罰6000元。

烏日警分局統計，5月1日截至5月23日，針對轄內易有改裝噪音車行駛路段啟動「靜城專案」，假日深夜時段規劃「夜間強化防制危險駕車」專案，發現疑似噪音改裝車輛並上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數計有1164件，舉發機車改裝排氣管26件，展現防制危險駕車的決心。

烏日警分局長劉雲鵬呼籲，民眾行車應遵守交通法令規定，切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速。另提醒民眾酒後不開車，如有飲酒應搭乘大眾交通運輸工具、指定駕駛、利用叫車或代駕服務，以確保自身及其他用路人安全。烏日警分局將持續透過交通稽查，以維護用路安全。

「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」23日晚間在台中市龍井區遊園南路194號前實施。圖／警方提供
「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」23日晚間在台中市龍井區遊園南路194號前實施。圖／警方提供

改裝車 噪音 上傳

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