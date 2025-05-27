老牌紡織公司股票法拍抵遺產稅 彰化法拍會讓你入手資產概念股

法務部行政執行署彰化分署將於6月3日辦理法拍會，這次最吸睛的拍賣物件是45萬股中和紡織公司股票，股票面額總價為450萬元，由於中和紡織公司近年在台北市精華區推出建案，每坪成交價破120萬元，法拍股票預計拍定價金可能破千萬元。

此次是中和紡織公司創辦之一葉姓創辦人有近億元的遺產稅案件移送到彰化分署執行，繼承人律師日前交出45張股票，每張1萬股，希望能以拍賣價金抵償欠稅。

彰化分署表示，以股票面額每股10元計算，本檔股票面額總價即高達450萬元，這回拍賣有定底價，該公司股票未興櫃，網路上無交易價格可查詢，因該檔股票為動產，依強制執行法規定，底價不公開。當天上午9點40分在彰化分署拍賣室登記，投標人需繳納100萬元即期本行支票作為保證金，10點開始舉牌喊價，出價最高且超過底價者，就可成為這間老牌公司的股東。

彰化分署表示，根據維基百科，中和紡織公司是由吳三連、吳火獅等多位創辦人於70年前所創立，歷史悠久，近年在台北市大同區南京西路、迪化街口推出大稻埕指標建案，每坪成交價破120萬元，預計明年底完工。該公司目前的登記資本額逾5億元，股票未上市，想搶進本檔的民眾，可趁這次難得的機會趕緊入手。

不過欲參與法拍者也要自行評估股票投資風險，彰化分署表示，可自行查閱經濟部「商工登記公示資料查詢服務」，網址為https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBar/queryInit.do），參閱公司基本資料及董監事資料等公開訊息，再進行評估。

法拍會當天下午另將拍賣酒駕義務人位於南投草屯虎山的三筆山坡地，產權完整非持分，面積約474坪，本次已進入三拍，總價為155萬元，平均每坪3千多元。還有多筆位於彰化市、埔心、南投市、竹山、名間、仁愛、中寮的土地，以及溪州、田尾、二林與和美的透天厝與大樓，有興趣的民眾可參閱分署拍賣公告。