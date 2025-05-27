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端午連假台中山城估湧車潮 東勢分局規劃交通疏導

中央社／ 台中27日電

端午連假將至，台中市石岡、新社、東勢等地區知名觀光景點、休閒遊憩據點預計將有大批遊客前來旅遊，東勢警分局規劃交通疏導措施，讓來訪遊客在旅途期間不為塞車所累。

東勢警分局今天發布新聞稿指出，端午節連續假期返鄉車潮預估在29日下午5時後湧現；另外，每天上午8時至12時石岡、新社、東勢等山城地區知名觀光景點、休閒遊憩據點預計將湧入大批遊客。

因應端午節出遊車潮，東勢警分局規劃連假交通疏導勤務，5月30日至6月1日每天上午10時至12時及下午4時至7時，在通往旅遊地區各重要路口（東勢區東勢大橋東端、石岡區豐勢路與明德路西端、新社區興中街與協中街口、中95與中93路口、新社區中和街與中正街等），編排交通崗或機動交通疏導勤務。

東勢分局長林中興表示，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，務必小心行駛，並牢記「路口慢看停，行人停看聽」，提醒民眾勿酒後駕車、危險駕駛及嚴重超速、闖紅燈等重大交通違規。

連假 觀光景點 端午節

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