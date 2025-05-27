iPad當垃圾丟 南投外運焚化遭退運

南投縣無焚化爐，垃圾只能外運委由其他縣市代燒，本月竹山鎮、南投市卻先後發生垃圾送往苗栗焚化廠，被查出夾雜資源回收物，遭全車退運，兩地公所將加強破袋稽查，若未分類依規拒收處理。環保局也提醒民眾，垃圾未分類最高可罰6000元。

南投縣垃圾處理長期仰賴外縣市代燒，若碰上焚化爐歲修或去化塞車時就無法外運，像去年12月至今年4月就因協助去化的焚化爐暫停收運，導致全縣垃圾堆積量已達27萬公噸，好不容易5月盼到重啟外運，卻因垃圾分類不確實遭退運。

本月初，竹山鎮垃圾車運垃圾前往苗栗焚化廠焚燒時，被抽檢出有瓶罐等資源回收物，被整車退運；南投市送往苗栗焚化廠的垃圾，同樣因夾雜資源回收物，慘遭全車退運，只好運回掩埋場，清潔隊動員近30名隊員，耗費1.5小時全面重新破袋篩分。

最後從約19公噸垃圾中清出近20公斤資源回收物，其中包括iPad、電池、冰霸杯、計算機、消防水管、碳粉匣、鐵鋁罐、玻璃瓶等明顯不可燃物品，尤其電池、3C產品等物品，可能在運送、貯存或焚化過程中引發火災或爆炸，造成人員及焚化廠設備安全嚴重威脅。

為防止類似事件再發生，竹山鎮、南投市公所將加嚴破袋稽查，除既有沿線隨機破袋，也將安排專人在定時定點、社區大樓子車等逐袋破袋檢查，若發現未分類將拒收；環保局提醒，垃圾未依規分類，依廢清法最高可罰6000元。