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台中「黃金大道」 市政路延伸第一標通車

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市市政路延伸工程第一標工業區一路至安和路段，昨舉辦通車祈福典禮，全長750公尺，可遠眺台中市區櫛比鱗次的大樓景象。記者黃寅／攝影
台中市市政路延伸工程第一標工業區一路至安和路段，昨舉辦通車祈福典禮，全長750公尺，可遠眺台中市區櫛比鱗次的大樓景象。記者黃寅／攝影

台中市市政路延伸工程第一標工業區一路至安和路全長750公尺，昨天通車，第二標安和路至環中路全長1.2公里，預計明年底完工，屆時可串聯七期市政路，紓解台中工業區、精密科學園區和中科園區交通，節省約15分鐘，也成為捷運藍線施工期間的替代道路

市政路延伸工程含土地徵收總經費達76億4千多萬元，是台中市造價最貴的一條路，因此又有「黃金大道」之稱，晚間在黃色路燈照光下，金碧輝煌，吸引許多市民去拍照。

市長盧秀燕昨天主持通車典禮時表示，這條路市民期待近20年，推動過程面臨「造價高、意見分歧、施工困難」3大難題，包括需協調超過400位地主意見。當年她曾在市議會發飆，因為有人阻擋，但她還站起來說：「我非開不可」，她發飆就是為了市政路，而且非做不可。

她說，這條路除了串聯3大工業區，紓解台灣大道交通外，加上捷運藍線馬上要開工，如果沒有替代道路，台灣大道就會打死結。第一標2022年9月動工，不到兩年半已如質如安地完工，第二標目前也已施工20%。她向園區廠商打趣說，希望大家走黃金大道也都能收穫黃金。

立法院副院長江啟臣致詞，向在場的內政部常務次長吳堂安表示，希望以後中央應協調，例如開了中科之後，附近道路開闢等經費應一併考慮，而且開路時，用地徵收用了大半經費，對地方政府真是不小的負擔，才會造成道路一直得不到興建；吳堂安致詞時回應，內政部在生活圈道路上補助24億餘元，希望給予中央掌聲。

建設局長陳大田說，第二標工程安和路至環中路三段，因穿越高鐵及國道一號，因此採用「管冪工法（地下管線施工技術）」從地下經過，目前是全國寬度最大。跨越筏子溪也興建塔高43公尺的「脊背橋」採用當地著名的白鷺鷥的意象，橋的面寬也是全國最大，總跨度200公尺，而且河道中不落墩，是開闢道路時的挑戰。

盧秀燕 江啟臣 替代道路 土地徵收

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